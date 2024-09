Romain Delplancq, lauréat du Prix Imaginaire Christine-Rabin 2024

Le Prix Imaginaire vise à récompenser une autrice ou un auteur pour un roman publié entre l’été de l’année précédente et le mois de mai de l’année en cours. L’œuvre doit être lisible de manière autonome et appartenir aux genres de la science-fiction, du fantastique ou de la fantasy.

Le jury se réunit régulièrement au cours de l’année, afin d’établir une liste de lecture et, au mois de mai, dévoiler une première sélection composée de 5 finalistes. Le ou la lauréate est annoncé(e) lors du Salon du livre du Mans, avec une dotation de 1000 € attribuée, montant qui était de 500 € lors des quatre premières éditions.

L’année dernière, le jury a honoré Christopher Bouix, pour son roman Alfie (Au diable vauvert, 2022). Cette année, leur cœur a penché pour La Ville au plafond de verre, de Romain Delplancq, publié par les éditions l’Homme Sans Nom.

Korost bouillonne. Dans la capitale économique de l’ancien empire des Trois-Terres déjà noircie par la fumée de ses verreries, on sent désormais la poudre des arquebuses. Ses rues regorgent de blessés de guerre et de réfugiés. La cité crépite de tension entre ses très nombreux et très pauvres verriers et les riches et savants forgiers, propriétaires de l’arnoire — le mystérieux métal capable de transformer les rayons du soleil en énergie.

L’alliage de leurs sciences a bâti la renommée de Korost ; leur rivalité préfigure son explosion. Dans ce chaudron vivent Enik l’institutrice, Istven le jeune orphelin, et Katlik, la sœur éplorée. Trois vies, trois destins emmêlés dans l’échevau de fils tissés par les jeux de pouvoir de la ville.

Trois mèches allumées qui, peut-être, transformeront la poudrière en bombe. Avec La Ville au plafond de verre, Romain Delplancq, auteur du remarqué Sang des princes, nous entraîne dans la tourmente d’une ville en insurrection et dans la destinée terrible de trois de ses âmes — à la fois héros et victimes de sa grande Histoire.

– Résumé de l’éditeur de La Ville au plafond de verre