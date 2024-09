La culture lituanienne pose ses valises en France

La programmation de cette saison invite à la découverte mutuelle et à la compréhension de l'autre. En réunissant des artistes, des intellectuels et des personnalités publiques, la Saison de la Lituanie en France explorera un large éventail de phénomènes culturels contemporains, tout en suscitant des réflexions créatives autour du passé, du présent et des futurs possibles.

L'édition 2024 de cet événement aspire à remplir quatre objectifs : renforcer des valeurs fondamentales pour l'Europe, telles que la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, les droits humains, ainsi que la créativité et la résilience face aux enjeux climatiques ; accroître la visibilité de la Lituanie et de sa culture contemporaine en France ; servir de plateforme collaborative favorisant les partenariats à long terme, la cocréation et la coopération entre les acteurs institutionnels et professionnels des deux pays ;

proposer un projet inclusif destiné à un public diversifié, en particulier à la jeunesse.

Littérature et lituanie

Afin de renouveler et réinventer les manières de célébrer la poésie, le Centre Pompidou a décidé de placer Jonas Mekas, cinéaste et poète lituanien, au cœur de son nouveau Poetry Day, le dimanche 15 septembre. Figure emblématique de la contre-culture et du cinéma d’avant-garde américain, Mekas a réalisé plus de 70 films, qui ont influencé de nombreux artistes et réalisateurs, tels que Jim Jarmusch et Martin Scorsese, et ont fait l’objet de multiples expositions à travers le monde.

Ce Poetry Day comportera un temps fort intitulé « Traduire Mekas », mené par les participants d’un programme de traduction collective supervisé par Michaël Batalla, du Centre international de poésie de Marseille (Cipm), et par la maison d'édition Nous, qui publiera le recueil né de ce travail collaboratif.

Deux projections de films de Mekas rythmeront cette journée : Out-Takes from the Life of a Happy Man (2012, 68 min) à 14h30, et Requiem (2019, 82 min) à 19h, dans la salle Cinéma 2. Entre ces séances, deux discussions rassembleront cinéastes, critiques, commissaires d'exposition et traducteurs pour revenir sur l'œuvre cinématographique et poétique de Jonas Mekas.

La Saison de la Lituanie en France met également à l'honneur une année exceptionnelle pour la littérature lituanienne avec la parution de plus de vingt titres en français, de la fiction, à la poésie, en passant par les témoignages et la littérature jeunesse.

Cette saison est l'occasion de (re)découvrir des auteurs contemporains majeurs, parmi lesquels Undinė Radzevičiūtė avec La Bibliothèque du Beau et du Mal (trad. Margarita Barakauskaite-Le Borgne, Viviane Hamy), Sigitas Parulskis avec Ténèbres et Compagnie (trad. Marielle Vitureau, Agullo), Tomas Vaiseta avec Supplice (trad. Marielle Vitureau, Aux forges du Vulcain), Jaroslavas Melnikas avec Je ne me lasse pas de vivre (trad. Laurence Foulon, Actes Sud), ainsi que Kristina Sabaliauskaitė, dont la saga à succès L’Impératrice de Pierre fera l’objet d’une réédition en poche (trad. Marielle Vitureau, Folio).

Du côté des classiques, les lecteurs pourront se plonger dans le roman culte Le Linceul blanc d’Antanas Škėma (trad. Miglė Dulskytė, Cambourakis) ainsi que dans les mémoires poignantes de déportation de Dalia Grinkevičiūtė avec Prisonnière de l’île glacée de Trofimovsk (trad. Jurate Terleckaite, Éd. du Rocher).

De la poésie, de la jeunesse et de la BD

La poésie occupe une place de choix cette saison avec la parution des œuvres poétiques de Jonas Mekas (septembre, Nous et CipM), d'un nouveau recueil de Tomas Venclova intitulé Le Bois des Euménides (trad. Henri Abril, Circé), ainsi qu'une édition Quarto dédiée à Oscar Milosz (Gallimard).

Pour les amateurs de formes courtes, Nouvelles de Lituanie propose une anthologie réunissant les voix les plus marquantes de ces dernières années (Magellan & Cie). Ce recueil est suivi par un numéro francophone de la Vilnius Review, qui met en avant des auteurs lituaniens de différentes générations.

Du côté de la littérature jeunesse, Marius Marcinkevičius et Inga Dagilė livrent une histoire d'amitié au sein du Ghetto de Vilnius avec Le Petit caillou (trad. Caroline Paliulis, hélium). Elena Selena, quant à elle, revient avec cinq nouveaux livres, dont deux pop-up : Roule galette et autres contes (septembre, Flammarion Jeunesse) et Loups (octobre, Gallimard Jeunesse). Le magazine Baïka consacre un numéro spécial pour faire découvrir la Lituanie aux enfants francophones de 8 à 12 ans.

Enfin, du 27 novembre au 2 décembre 2024, lors du Salon du livre et de la presse jeunesse, à Paris, trois auteurs et illustrateurs accompagneront six jeunes artistes lituaniens afin de réaliser une bande dessinée autour des légendes et mythes - anciens et contemporains – qui nourrissent la culture lituanienne.

Cultures française et lituanienne, une longue histoire

Les liens culturels, artistiques, intellectuels et scientifiques entre la France et la Lituanie s’étendent sur plusieurs siècles. Les penseurs français ont profondément influencé la vie politique et sociale de la Lituanie aux XIXᵉ et XXᵉ siècles. Par ailleurs, l’influence de l’art moderne français se retrouve dans l’œuvre de nombreux artistes lituaniens ayant étudié la peinture, la sculpture et l'architecture en France, impactant ainsi l’urbanisme et les arts plastiques en Lituanie.

Si la Lituanie reste encore à découvrir pour beaucoup en France, sa scène artistique est reconnue à l'international pour son dynamisme. Des figures telles que Jonas Mekas, la pianiste Mūza Rubackytė, la cheffe d’orchestre Mirga Gražinytė-Tyla, ou encore les artistes contemporains Deimantas Narkevičius et Žilvinas Kempinas jouissent d’une renommée mondiale. Ce dynamisme s'est illustré en 2019 avec la victoire de la Lituanie au Lion d’Or de la Biennale de Venise.

La Saison de la Lituanie en France 2024 marque donc un tournant dans les échanges culturels entre les deux nations. En parallèle, un événement miroir, intitulé « Écho français », se tiendra en Lituanie du 12 septembre au 12 décembre 2024. Ce programme pluridisciplinaire, centré sur le patrimoine et l’écologie, permettra de diffuser la création française et franco-lituanienne.

Parmi les temps forts de cet Écho figurent une fresque monumentale de l'artiste français SAYPE sur la colline du château de Vilnius, ainsi que des contributions de l'artiste de street art C215, de réalisateurs français, et d'architectes, designers et universitaires.

Crédits image : Saison de la Lituanie