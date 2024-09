Au Maroc, un manuel scolaire "aux couleurs LGBT" fait polémique

Mustapha Ibrahimi, député du parti dirigé par l'islamiste Abdelilah Benkirane, a adressé une lettre ouverte au ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports marocain, Chakib Benmoussa.

Un "acte odieux"

Il y exprime ses inquiétudes concernant le manuel, Au plaisir des premiers apprentissages, qu’il juge contraire aux valeurs marocaines et islamiques, et susceptible de créer un « précédent dangereux », relaie le site Badil.

Surtout, met-il en évidence, qu'il a été validé par les autorités cet « acte odieux », contraire, selon lui, aux valeurs marocaines, « dérivées de la religion islamique pure, et pourrait impliquer une intention et un plan prémédité pour déstabiliser le tissu social marocain, en encourageant la débauche, en normalisant la corruption morale, et en ciblant les enfants dès l'âge de quatre ans ».

Il es par ailleurs formel : la circulation de ce manuel scolaire doit être considérée comme « une destruction de toutes les valeurs nobles, et une tactique évidente pour programmer les enfants et les générations futures à la dépravation et à la corruption ». Le député rappelle qu'il ne s'agit pas « d'un acte isolé, car des programmes d'alphabétisation avaient déjà inclus des expressions ayant des insinuations et des significations pour les mêmes objectifs, qui ont été retirées après avoir été signalées ».

Il en appelle enfin au ministre d'ouvrir une enquête soit ouverte contre l’éditeur du livre scolaire, qui n'a pas été mentionné, et que des mesures soient prises contre le ministère de l’Éducation nationale pour que de telles déviations ne soient plus observées à l’avenir sur le territoire marocain. À l’heure actuelle, aucune réponse officielle n’a été fournie par le gouvernement.

Au Maroc, l'article 489 du Code pénal marocain qualifie l'homosexualité d'orientation « contre nature », punissant les pratiques homosexuelles des peines de six mois à trois ans de prison, et d'une amende. Rachid Talbi Alami du Rassemblement National des Indépendants, parti politique marocain de centre droit, a récemment expliqué que le mariage homosexuel n'a pas sa place dans la société marocaine, affirmant la nécessité de préserver la structure familiale traditionnelle.

Le cas tunisien

En avril dernier, la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis, un rendez-vous majeur pour l'industrie du livre dans le monde arabe, mettait également en évidence à quel l'homosexualité reste un sujet tabou au Maghreb, entraînant une autocensure de la part d'une agence de l'ONU.

Le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), qui se concentre sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que sur la promotion des droits reproductifs, était présent à la foire dans le but de sensibiliser le public. Cependant, des brochures traitant de l'homosexualité, produites en collaboration avec l'Association tunisienne de la santé et de la reproduction, ont été retirées de leur stand. Mohamed Salah Kadri, directeur technique de la Foire, avait alors confirmé que le retrait était une initiative du FNUAP après que la direction eut exprimé des réserves quant à leur contenu.

La direction de la Foire avait indiqué que les tracts posaient problème et que le FNUAP avait compris leur position, les retirant volontairement. Les brochures en question fournissaient des informations destinées aux parents sur la manière de répondre aux questions de leurs enfants concernant l'homosexualité.

Et les médias locaux de pointer que la direction de la Foire avait été mal à l'aise avec le sujet de l'homosexualité, toujours sensible en Tunisie, où l'article 230 du Code pénal criminalise les relations homosexuelles avec des sanctions pouvant aller jusqu'à trois ans de prison. Cette loi inclut également des restrictions sur la détention de matériel faisant explicitement référence à l'homosexualité, ce qui peut exposer les individus à des arrestations ou des traitements humiliants par les autorités.

