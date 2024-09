Ce roman, c’est une déclaration d’amour du petit dernier à sa famille

« Je pense que la famille est omniprésente dans nos vies, quels que soient les individus. Je voulais poser cette question de la place que l'on occupe dans une famille. À quel moment prend-on sa place ? À quel moment on nous la laisse ? Et c’est un sujet qui n’est finalement pas si facile que ça. »

CHRONIQUE – À l'ombre des choses : premier roman saisissant

D’un côté, Anatole, de l’autre G. Un prénom, pour le petit frère, une simple initiale pour l’aîné. « Je ne voulais pas jouer sur le fait que mon frère soit chanteur, plutôt qu'on le voit comme un frère et donc, c'était une façon pour moi de mettre un peu d’anonymat, pour une fois. Et que ça soit moi le protagoniste du roman et qu'on garde tout au long de l'histoire le regard du petit frère. »

Mais que l’on ne s’y trompe pas : ce roman n’a rien d’un règlement de comptes. C’est l’histoire d’Anatole, dans une ville moyenne, vivant dans un immeuble qui est un foyer social. Une enfance de précarité : précarité émotionnelle, familiale, financière. Son frère aîné s’appelle G. Juste l’initiale. Deux fils tellement différents qu’ils semblent presque complémentaires.

Des parents divorcés, un père devenu marginal, artiste, raté d’une certaine manière, qui vit dans un squat où, de temps en temps, il accueille ses enfants. Il y a une mère résiliente au possible qui a décidé de reprendre ses études en psychologie, presque pour sauver ses enfants de la situation dans laquelle ils se trouvent.

À l’ombre des choses, c’est ainsi l’histoire d’une famille qui s’aime énormément, avec des liens invisibles. Qui fait tout pour survivre après la violence d’un déclassement social. « Et je crois que c’est une ode à l’amour, à l’ode à l’amour familial. C’est presque une déclaration d’amour du petit dernier à sa famille », raconte l’écrivain.

Rendre justice à cette famille éclatée, brisée, détruite, mais qui a cherché des moyens pour se retrouver. « Je crois que le plus violent dans le déclassement social, c’est qu’on se construit avec une quête d’identité : on a connu quelque chose de très stable, puis on tombe dans la précarité, dans la misère. On a honte. Finalement, on cherche un appui, on cherche un quelque chose qui, sur lequel on peut se référer. Ce n’est pas évident. »

