Le romancier Adrian Tchaikovsky porte Stanislas Lem au cinéma

Notamment connu pour son roman Dans la toile du temps (trad. Henry-Luc Planchat, Denoël), Adrian Tchaikovsky a planché sur une adaptation de la première nouvelle mettant en scène le pilote Pirx, intitulée, en français, Le test (dans le recueil Les Aventures du pilote Pirx, trad. Charles Zaremba, Actes Sud).

Les thématiques abordées dans ce futur film seront particulièrement contemporaines, puisque le pilote Pirx sera confronté, en tant que responsable d'un vaisseau et d'une mission de sauvetage, à un équipage composé d'être humains, mais aussi de machines synthétiques... De quoi reposer d'éternelles questions, notamment ce qui définit l'humanité...

Pour l'instant, le film reste à l'état de projet, malgré le scénario écrit par Adrian Tchaikovsky et une coproduction assurée par les sociétés Nafta Films et Film and Music Entertainment.

De toute évidence, l'ensemble cherche encore des financements et des distributeurs, avant d'entamer un éventuel tournage. Projet estonien, cette adaptation des Aventures du pilote Pirx bénéficie d'ores et déjà d'apports de l'Union européenne, via le volet Media du programme Europe créative, précise Variety.

D'autres adaptations

Stanislas Lem (1921-2006), ou Stanisław Lem en polonais, a déjà connu plusieurs adaptations de ses œuvres pour le cinéma et les écrans. Citons ainsi, pour les plus célèbres, Solaris d’Andreï Tarkovski (1972), d'après son roman paru en 1961 (trad. Jean-Michel Jasienko, Denoël), ensuite repris par Steven Soderbergh en 2002.

Mais aussi Le Congrès d’Ari Folman (2013), cette fois tiré du roman Le Congrès de futurologie (trad. Dominique Sila et Anna Labedzka, Calmann-Lévy).

La nouvelle changée en scénario par Adrian Tchaikovsky a elle-même déjà fait l'objet d'une adaptation, avec une production polono-soviétique, dirigée par Marek Piestrak et sortie en 1979. Test pilota Pirxa est toutefois resté inédit en France...

Photographie : Stanislas Lem, en 1966 (Wojciech Zemek, CC BY-SA 3.0)