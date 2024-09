Tentative d'assassinat de Donald Trump : Melania dénonce un complot

Celle qui mettait un point d’honneur à rester discrète, est sortie de son silence. Alors que son mari prenait la parole lors d’un intense débat politique face à la candidate démocrate Kamala Harris, Melania Trump publiait une vidéo sur son compte X.

34 secondes durant, la femme du candidat républicain s’adresse à sa communauté, l’air grave, entièrement vêtue de noir, dans un décor au même ton. Filmée en plan serré, avec pour fond sonore une musique épique. Et pour cause : Melania Trump évoque la tentative d’assassinat qui visait son mari, ce samedi 13 juillet 2024. Pour rappel, ce dernier a échappé de justesse au tir de l’américain Thomas Crooks, au début d’un meeting de campagne en Pennsylvanie.

La fusillade aura coûté la vie à un spectateur et blessé trois autres personnes, dont l’ancien Président des États-Unis, qui en est ressorti une oreille touchée. Une situation qui aurait pu être largement évitée, révèle le New York Times, dans un article publié quelques jours après l'événement.

De fait, le tireur avait été repéré et identifié par le Secret Service, en charge de la sécurité du milliardaire, une heure et demie avant de passer à l’acte.

La tentative d’assassinat : un argument marketing ?

« La tentative d’assassinat de mon mari a été une expérience horrible et traumatisante », se remémore l’ancienne mannequin. Et de poursuivre, plein de suspicion : « Je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi les forces de l’ordre n’ont pas arrêté le tireur avant le discours. [...] Il y a certainement plus à dire sur cette histoire ».

Des accusations à peine masquées, qui contrastent avec les remerciements adressés publiquement aux forces de l’ordre le 14 juillet, au lendemain de l’incident. Toujours sur X, elle félicitait « les courageux agents du Secret Service et les forces de l’ordre, qui ont risqué leur vie pour protéger [s]on mari. »

Si l’ex -First Lady laisse volontairement planer le doute quant à un possible complot, elle offre tout de même une solution aux spectateurs en quête de réponse. Rien de plus simple : il suffit de se procurer son prochain livre en cliquant sur un lien qui accompagne la vidéo. Comptez donc $40 (37 €), avec une version dédicacée à 75 $ (70 €) et une édition spéciale à 150 $ (138 €), pour avoir le fin mot de l’histoire.

Melania, un livre déjà best-seller

Melania sera publié le 8 octobre 2024 aux États-Unis par Skyhorse Publishing, maison d’édition américaine à la ligne conservatrice, réputée pour accueillir les œuvres d’auteurs ou de personnalités au cœur de controverses, tels que Woody Allen ou Blake Bailey, accusé de harcèlement sexuel et de viols.

Et ce sera un succès d’ores et déjà assuré. Sur Amazon, le livre est déjà numéro 1 dans la catégorie « États-Unis ». Une tendance sans doute expliquée par la stratégie de communication adoptée par les équipes qui entourent l’autrice. Depuis l’annonce officielle de parution, le compte X de Melania Trump est chargé de multiples postes reprenant les mêmes codes : des vidéos sombres, épurées, doublées de sa propre voix sur une musique épique. Elle y dévoile des vidéos et photographies personnelles, dévoilant un autre visage de ses années passées dans la politique, revient sur son activité de mannequin, ou sur son engagement pour les enfants et l’éducation. Le tout, agrémenté de phrases-chocs telles que « Mon histoire. Mon point de vue. La vérité. »

Le livre : une arme idéologique

Une éloquence qui contraste avec sa sobriété habituelle. Celle que les médias américains surnomment « The Silent Sentinel » (La sentinelle silencieuse), sort du silence qui la caractérise à une période charnière pour la politique américaine, et pour son mari. Les élections approchant à grands pas, le mardi 5 novembre 2024 très exactement, soit un mois après la publication de Melania, le livre peut se révéler être un atout non négligeable dans la campagne électorale.

À LIRE – Dans l'Iowa, la censure de livres finalement autorisée par la justice

On se souviendra de l'exemple Michelle Obama, compagne du 44e président des États-Unis, dont les mémoires Becoming (Devenir en français, publié chez Fayard en 2018) avait passé la barre des 10 millions de ventes dans le monde, moins d’un an après sa publication.

Un coup de pouce bienvenu, après un débat jugé houleux par beaucoup d'observateurs, durant lequel Donald Trump n’est pas sorti victorieux, et alors que les républicains viennent tout juste de gagner une ennemie, et pas des moindres : Taylor Swift. Ce mercredi 11 septembre, la mégastar américaine affichait son soutien à Kamala Harris dans un message « liké » par près de 8 millions de personnes sur Instagram.

Crédits image : DoD News, CC BY 2.0