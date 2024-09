Ian McEwan remporte le Prix Jean Monnet 2024

L’Association des Avocats Franco-Tunisiens, fondée par Maître Samia Maktouf, a instauré en 2023 le Prix Littéraire Gisèle Halimi. Ce prix rend hommage à l'avocate et militante féministe, connue entre autre pour son combat en faveur de l'avortement. Il honore une œuvre de fiction écrite en français et a pour vocation de mettre en lumière des récits illustrant la force et le courage des femmes, ainsi que leur lutte pour la liberté.