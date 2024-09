Littérature érotique : les finalistes du Prix Sade 2024

La remise du prix aura lieu à la Galerie Suzanne Tarasiève le samedi 28 septembre 2024 à 20h00. Le lauréat succédera à Grégory Le Floch, récompensé en 2023 pour son roman Gloria, Gloria (Christian Bourgois).

Cette troisième sélection comprend les livres suivants :

Christophe Bier, Obsessions bis (Le Dilettante) ;

Arch Brown, Un pornographe, traduit par Etienne Gomez (Perspective Cavalière);

Pauline Mari, L'Art assassin. Sur la figure de l'artiste criminel (Rouge Profond) ;

Léo Barthe, Un passé lumineux (La Musardine) ;

Keizo Miyanishi, Lyrica, traduit par Aurélien Estager (Editions IMHO) ;

Undiné Radzeviciuté, La Bibliothèque du Beau et du Mal, traduit par Margarita Barakauskaite-Le Borgne (Editions Viviane Hamy) ;

Écrits érotiques de femmes. Une nouvelle histoire du désir de Marie de France à Virginie Despentes, anthologie de Camille Koskas et Romain Enriquez (Bouquins) ;

David Muhlmann, Urophilie : Enjeux psychanalytiques, (éditions InPress) ;

Yoshifumi Hayashi, L'Alchimie du cerveau à la mine de plomb (Arsenic Galerie) ;

Brontez Purnell, Johnny, est-ce que tu m'aimerais si j'avais une plus grosse bite ?, traduit par Alexandre Gaulmin (Rotolux Press) ;

Jean-Hugues Larché, Filles de mémoire (Serge Safran) ;

Tom Connan, Capital rose (Albin Michel) ;

Grégoire Ming, Une histoire érotique de l'Angleterre (Payot) ;

Joy Majdalani, Jessica seule dans une chambre (Grasset) ;

Félicia Viti, La Fille verticale (Gallimard) ;

Tobi Lakmaker, Ma sexualité en toutes lettres, traduit par Daniel Cunin (La Peuplade) ;

Guillaume Durand, Sexe et Tabous, jusqu’où peut aller la transgression (éditions Hermann) ;

Chacha Enriquez (coordonné par), Sexualité et dissidences queers (éditions du Remue-Ménage) ;

Allie Rowbottom, Aesthetica (Fayard), traduction de Théophile Sersiron.

Le Prix Sade est doté d'une œuvre d'art originale signée par l'artiste Natacha Nikouline.

Le jury du prix Sade 2024 est composé de : François Angelier, journaliste et écrivain ; Philippe Brenot, psychiatre et écrivain ; Octavie Delvaux, écrivaine ; Jean-Michel Devésa, universitaire émérite, écrivain, Président de la Société des amis de Jacques Abeille ; Anne Hautecoeur (Secrétaire Générale), éditrice ; Grégory Le Floch, écrivain, Président de la Société des amis de Gabrielle Wittkop ; Camille Moreau, autrice et libraire ; Emmanuel Pierrat (Président), avocat, agent littéraire et artistique, et écrivain ; Catherine Robbe-Grillet, écrivaine ; Laurence Viallet, éditrice et traductrice.

