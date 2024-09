À Libres en littérature, la santé mentale en question

L'événement proposera quatorze rencontres gratuites, qui auront lieu dans divers cafés-librairies à travers la Bretagne. Ces rencontres seront animées par des auteurs renommés tels qu'Isabelle Pandazopoulos, Joy Sorman, Julia Deck, Olivier Brisson, Mathieu Bellahsen, Emmanuel Venet, Ludovic Lecomte et Marion Nail, qui partageront leurs insights et expériences sur le thème.

La Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne, créée en 2007 par des libraires passionnés par leur rôle de passeurs de livres, associe convivialité et culture dans dix-sept cafés-librairies répartis dans les cinq départements de la Bretagne historique. En tant que réseau régional essentiel pour la filière du livre, la fédération organise trois événements littéraires gratuits et ouverts à tous, visant à promouvoir la lecture et à valoriser la diversité littéraire.

Ces événements sont : Thé, Café et Poésie, qui met en avant le dynamisme de la scène poétique ; Livres en Scène, destiné à initier la jeunesse à la littérature ; et Libres en Littérature, un forum pour débattre de sujets sociétaux. Ces manifestations, qui se déroulent dans l'intersection des mondes de la librairie, de l'édition et des auteurs, incarnent des valeurs créatives, sociales et environnementales.

La quatorzième édition de Libres en Littérature, dédiée à la santé mentale, se présente comme un espace d'échange et de réflexion sur les diverses interprétations et sensibilités liées à ce thème. La programmation invite des auteurs et autrices aux parcours et aux œuvres variées—témoignages, romans, bandes dessinées, poésies—qui abordent la santé mentale à travers leurs expériences personnelles et professionnelles.

Les rencontres prévues offriront des discussions sur les enjeux de la santé mentale, y compris les impacts sur les individus et la société, et exploreront les perspectives historiques et politiques de la psychiatrie.

Cette édition, soutenue par des partenaires tels que le Ministère de la Culture, la Région Bretagne, le Centre National du Livre, la SOFIA, ainsi que les départements du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor, aspire à être un reflet et un projet de la société idéale.

Libres en Littérature offre ainsi une opportunité unique de débattre et de se questionner, mettant les livres et les dialogues au cœur de l'événement.

Ci-dessous, les auteurs invités et le programme complet :

Crédits photo : Libres en littérature