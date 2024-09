Maîtrisez enfin les kanjis avec Papeterie Nishinari

Conçu et développé entièrement par les deux membres de Papeterie Nishinari, ce coffret durable de 103 cartes est un moyen efficace et pertinent d'apporter du fun à son apprentissage et d'étudier de manière ludique ses kanjis.

Les flashcards sont un outil profitable et précieux pour apprendre les kanjis grâce à plusieurs avantages :

• La répétition espacée : procédé qui consiste à répéter les informations à des intervalles réguliers, renforçant ainsi la mémoire à long terme.

• L’engagement actif : contrairement à la lecture passive, les flashcards obligent l'apprenant

à réfléchir et à répondre aux questions, développant sa rétention d'information.

• Le retour immédiat : offrent une vérification instantanée de la réponse, permettant de corriger rapidement les erreurs et de renforcer les connaissances.

• La portabilité : faciles à transporter, les cartes peuvent être exploitées à tout moment et en tout lieu, comme dans les transports en commun ou en attendant un rendez-vous.

• L’engagement sensoriel : engagent plusieurs sens (vue, toucher, et l'ouïe si vous lisez à haute voix), ce qui aide à fortifier la mémoire en engageant différentes parties du cerveau.

• La motivation : permettent de voir des progrès tangibles, offrant un sentiment d'accomplissement et de progrès.

Transportée par le Japon, l’équipe de Papeterie Nishinari a entièrement imaginé et conceptualisé chaque produit de la papeterie. S’inspirant des papeteries japonaises et asiatiques, les deux jeunes créateurs ont construit un univers à la fois minimaliste et coloré. Affectionnant l'esthétique pure et sobre, ils ont créé une papeterie qui leur ressemble.

En plus du coffret de kanjis, Papeterie Nishinari s'est concentrée, pour cette campagne Ulule, sur la création de matériels adaptés à l'apprentissage des kanjis.

C'est ainsi que sont nés le tableau des kanas, accessoire indispensable pour mémoriser ces kanas, le manuel d’Ordre des tracés des kanjis japonais, qui contribue à maîtriser le sens d’écriture et le tracé des 103 kanjis requis pour le JLPT N5 ; et pour les plus motivés le Cahier d’écriture japonaise, qui permet de s’exercer à l’écriture des kanjis.

Un kanji est un caractère d'origine chinoise utilisé dans l'écriture japonaise. Chaque kanji représente un concept ou un mot, et peut avoir plusieurs lectures selon son contexte dans une phrase. Les kanjis sont souvent combinés avec les syllabaires hiragana et katakana dans l'écriture japonaise.

Alors rendez-vous à partir du 1er octobre sur la plateforme Ulule pour ceux qui souhaitent soutenir le projet, et profiter de ces ressources uniques qui transforment l'apprentissage des kanjis en une expérience enrichissante et ludique.

Crédits photo : Papeterie Nishinari