Mort de l'écrivain et éditeur italien Ernesto Franco (Einaudi)

Son travail à la tête d'Einaudi est marqué par le relancement de collections emblématiques telles que Gli Struzzi, qui a largement contribué à diffuser la littérature de qualité en Italie. Il fut littéralement l'artisan de la relance et du renouveau de cette maison d'édition, devenue aujourd'hui un acteur incontournable de la scène éditoriale italienne. De 2015 à 2023, Franco a également siégé au Conseil de Varia et au Conseil Général de l'AIE.

Franco était également un traducteur réputé, ayant traduit des œuvres majeures d'écrivains hispano-américains comme Octavio Paz, Álvaro Mutis et Julio Cortázar, dont il a supervisé l'édition de la Pléiade en 1994.

En tant qu'auteur, il a publié plusieurs ouvrages notables, dont Isolario (1994), Vite senza fine (1999, récompensé par le Prix Viareggio), et Donna cometa (2020). Son dernier livre, Storie fantastiche di isole vere (2024), reflète son goût pour les récits imaginaires inspirés de lieux réels.

« Nous perdons une figure marquante de la vie culturelle italienne. Il a été une voix importante et écoutée, qui a grandement contribué au développement de notre Association », estime Innocenzo Cipolletta, président de l’Association italienne des éditeurs.

Et d’ajouter : « Les maisons d’édition sont des entreprises singulières : elles possèdent une identité forte et pérenne, tout en devant se réinventer chaque jour avec de nouveaux titres, de nouveaux auteurs et des propositions inédites pour s’imposer sur le marché. Ernesto Franco, dont nous nous souvenons surtout comme d’un grand éditeur fut aussi un écrivain prolifique, un érudit subtil et un traducteur averti. Il avait su allier tradition et innovation au sein d’Einaudi. »

L’édition italienne perd l’un de ses grands acteurs, et l’AIE un conseiller précieux, qui aura beaucoup contribué à la croissance et à la réputation de cette organisation. Il laisse derrière lui un héritage profondément ancré dans la culture littéraire italienne et internationale. Et comme il le disait : « Les auteurs, comme les œuvres, se parlent en parlant au lecteur. Cette conversation, en fin de compte, c'est l'éditeur. »

En France, certains de ses ouvrages ont été publiés chez L'Arbre vengeur et L'Arpenteur (Gallimard).

La maison Einaudi lui a rendu hommage dans un communiqué :

Un destin cruel et ironique a fait qu'Ernesto Franco est parti à cause de la même maladie qui, sept ans plus tôt, avait emporté sa femme Irene, elle aussi chère à de nombreux auteurs d'Einaudi ainsi qu'à tous les collègues de la maison d'édition.

Le parcours éditorial d'Ernesto Franco a été long et couronné de succès. Il est entré chez Einaudi en 1991 en tant qu'éditeur de la section essais, avant de prendre en charge les collections littéraires. En 1998, il est devenu directeur éditorial et, ces dernières années, il a également occupé le poste de directeur général. Il a été le directeur éditorial le plus longtemps en poste dans toute l'histoire d'Einaudi.

Les années de sa direction ont été marquées par une grande croissance, mais aussi par des défis considérables. Grâce à son équilibre prudent, Franco a permis à Einaudi de devenir la deuxième maison d'édition italienne. Il a étendu la présence d'Einaudi dans des domaines jusque-là inexplorés, tout en respectant toujours l'héritage et les traditions de l'éditeur.

Sous sa direction, Einaudi a renforcé sa littérature étrangère de qualité, remportant dix prix Nobel en vingt ans, et renouvelé la scène littéraire italienne, avec six prix Strega au cours des quinze dernières années. Il a également maintenu une part importante de publications scientifiques et d'essais de recherche, ce qui est de plus en plus rare parmi les grandes maisons d'édition.

Ernesto Franco a soutenu avec enthousiasme de nouvelles aventures éditoriales telles que Stile Libero et a personnellement lancé de nouvelles collections, comme Einaudi contemporanea, Le Vele, et les nouveaux Struzzi. Il a également supervisé des Grandi Opere novatrices, telles que les cinq volumes de Il romanzo, l'Atlante della letteratura italiana, et la nouvelle édition de la Bibbia.

Cependant, ses plus grandes réussites se trouvent ailleurs : dans sa capacité à créer une ambiance de grande harmonie au sein de la rédaction. Grâce à son autorité naturelle, son amitié, son écoute et sa capacité à reconnaître les talents, petits ou grands, il a su instaurer une atmosphère de travail conviviale. Il a également entretenu un lien intellectuel et humain très dynamique avec les auteurs et collaborateurs.

Son trait distinctif résidait dans sa capacité à jouer le jeu, à relancer une conversation, qu’il s’agisse de plaisanteries ou de discussions sérieuses sur Benjamin ou une poésie de Mandelstam. Il avait toujours un commentaire original, une touche personnelle d’interprétation. Il possédait un bagage solide dans la littérature espagnole et hispano-américaine, avec "son" Cortázar, "son" Octavio Paz, ainsi que Borges, Arlt, Onetti, Ernesto Sabato, etc. Il rêvait de retraduire Don Quichotte, un projet qu’il n’a malheureusement pas eu le temps d’accomplir.

C’est peut-être de la littérature sud-américaine, mais aussi de Calvino et de son ami Del Giudice, que provenait son talent d’écrivain. Ses trois ouvrages, Isolario, Vite senza fine et Storie fantastiche di isole vere, incarnent son idée de la littérature, à mi-chemin entre la fantaisie et la mélancolie, capable de frôler les énigmes de la vie tout en touchant le cœur du lecteur. Pensée et sentiment : un binôme qui représente bien sa figure intellectuelle, professionnelle, et amicale.

Crédits photo : Einaudi