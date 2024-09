Festival Place aux Nouvelles : Jérôme Meizoz et Yvan Robin primés

Les 7 et 8 septembre, le jury des Prix du festival Place aux Nouvelles 2024 s’est rassemblé pour échanger autour des nouvelles reçues anonymement plus tôt dans l’année. De fait, les auteurs et autrices de nouvelles étaient invités à envoyer l’écrit de leur choix, ne comprenant pas plus de 9500 signes espaces compris, à l’association.

Pour préserver l’anonymat et ne pas influencer les votes, Place aux Nouvelles demande aux artistes de renseigner le nom de code délivré par HelloAsso suite au paiement inhérent à la participation. 7 € sont ainsi déboursés par chaque participant, après avoir assuré que la nouvelle transmise n’a jamais été publiée (recueil, revue, journal, auto-édition, publication en ligne…) ni primée.

Les deux prix sont respectivement dotés de 900 € pour le premier, et 500 € pour le deuxième. Ils ont été remis aux lauréats lors de la 18e édition de Place aux Nouvelles, à Lauzerte, qui se déroulera le samedi 7 et le dimanche 8 septembre 2024. Les 5 meilleures nouvelles seront également publiées dans un numéro de Rue Saint Ambroise, la revue de la nouvelle qui accompagne ce concours.

À LIRE – La première sélection du Prix Fémina 2024, et sa version des lycéens

Le prix Place aux Nouvelles Lauzerte 2024 a été attribué à Jérôme Meizoz avec Fantômes et autres nouvelles paru aux éditions d’En Bas.

« Je suis noir de monde... », chantait Alain Bashung. Les absents continuent à bruisser. Tant de voix et de visages nous hantent, qu’un récit peut faire revivre le temps de la lecture. Salué par la presse et la critique lors de sa parution en 2010, Fantômes est désormais augmenté de huit nouvelles inédites. – Résumé de l’éditeur de Fantômes et autres nouvelles

Le prix jeunesse de lecture Faction : Place aux Nouvelles 2024 a été décerné à Yvan Robin avec Bonhomme paru aux éditions In8 — collection Faction.

C’est l’été. Milo vient chez ses grands-parents, comme chaque année, tranquille. Il a ses habitudes. La maison est petite, mais agréable, le jardin donne de juteuses tomates, et l’ado passe ses journées à la piscine municipale avec ses copains, Tom, Shen, Louise, Farah, et surtout Justine. Sauf que l’ambiance est étrange, cette fois, car voilà un an que son grand-père a disparu sans laisser d’adresse. Parti. Volatilisé. Et si Milo peut désormais emprunter sa moto pour rompre le tête-à-tête avec sa grand-mère, cette absence pèse dans la chaleur de juillet. – Résumé de l’éditeur de Bonhomme

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones