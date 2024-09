Un recueil célèbre Tolkien le poète, et présente 70 textes inédits

Trois volumes, présentés dans un écrin prestigieux : l'éditeur HarperCollins propose un nouveau voyage en Terre du Milieu pour les fans de J.R.R. Tolkien, avec ce recueil de textes poétiques. Les lecteurs du Hobbit et du Seigneur des Anneaux ont pu, çà et là, constater le talent de l'écrivain britannique pour ce genre littéraire, auquel il souhaitait d'ailleurs se consacrer à l'origine.

Le recueil The Collected Poems of J. R. R. Tolkien a été supervisé par Christina Scull et Wayne G. Hammond, compagnons à la ville, tous deux anciens bibliothécaires et passionnés par Arthur Ransome, Pauline Baynes et, évidemment, J.R.R. Tolkien. Ensemble, ils ont déjà cosigné de nombreux ouvrages sur les textes et l'œuvre de ce dernier, mais cette opportunité était exceptionnelle...

Des inédits en pagaille

Comme ils l'expliquent eux-mêmes sur leur site, les deux passionnés ont eu le plaisir d'être sollicités en avril 2016, dans les bureaux de HarperCollins, afin d'accomplir une quête cruciale. Non pas porter l'Anneau unique au Mordor, pour le jeter dans les flammes du Mont Destin, mais composer un recueil capable de faire connaitre plus largement l'art poétique de J.R.R. Tolkien.

Un imposant corpus leur était ainsi confié par Christopher Tolkien, troisième fils et exécuteur testamentaire de l'auteur du Seigneur des Anneaux. « Il a fallu des mois pour organiser et lire ces plus de mille pages, plus ou moins faciles à déchiffrer, depuis les notes manuscrites jetées au crayon à papier, presque illisibles, aux textes dactylographiés avec professionnalisme », se souviennent les experts.

Christopher Tolkien envisageait à l'origine un ouvrage consacré aux poèmes « précoces » de Tolkien, écrits avant les années 1930 — l'auteur est né en 1892 — et largement inédits. « Mais nous nous sommes rendu compte qu'il y avait aussi des poèmes inédits des dernières décennies du vivant de Tolkien, ainsi que des poèmes qui avaient été publiés, mais qui étaient à présent introuvables ou presque. »

Enfin, en reconstituant l'ensemble du parcours poétique de Tolkien, Christina Scull et Wayne G. Hammond constatent que des textes de jeunesse se retrouvent en filigrane, modifiés, retravaillés et modelés par d'autres influences, dans des œuvres plus tardives. Autrement dit, l'œuvre poétique doit être abordée dans son entièreté.

Accompagner les lecteurs

Les trois volumes de ces Collected Poems, sur 1620 pages tout de même, s'ouvrent avec un texte écrit par Tolkien à l'âge de 18 ans, dédié à Edith Bratt, sa future épouse. Mobilisé au cours de la Première Guerre mondiale, il persiste dans l'écriture poétique, en évoquant des thèmes comme la vie, la perte, la foi et l'amitié.

À la même époque, de premières allusions au Silmarillion et à la Terre du Milieu en général commencent à apparaitre, avant de prendre le pas sur les autres inspirations de l'auteur.

Les œuvres poétiques les plus longues de Tolkien, comme La Légende de Sigurd et Gudrún (trad. Christine Laferrière, Christian Bourgois), La Chute d'Arthur (trad. Christine Laferrière, Christian Bourgois) ou encore Les Lais du Beleriand (trad. Daniel Lauzon et Elen Riot, Christian Bourgois) n'ont pas été inclus en intégralité dans le recueil, mais des extraits choisis permettent d'en saisir l'intention.

De la même manière, seuls de brefs passages des poèmes présentés dans Le Hobbit ou la trilogie Le Seigneur des Anneaux ont été reproduits dans le recueil, pour faire état des liens et des inspirations. À ce titre, les propres traductions de Tolkien de Beowulf et de Sire Gauvain et le Chevalier vert sont évoquées, et relient ainsi ses créations à la tradition littéraire qu'il appréciait tant.

À l'appareil critique qui contextualise chacun des textes, Christina Scull et Wayne G. Hammond ont ajouté une introduction, une chronologie ainsi qu'un glossaire, bien utile pour se repérer dans l'univers foisonnant du créateur.

