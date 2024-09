Si Peu, de Marco Lodoli : la morte amoureuse

D’une concierge invisible, anonyme — on ne saura jamais le nom de la narratrice, appelée fautivement « Caterina » par celui qu’elle aime, telle la martyre qui perdit la tête, décapitée —, qui chante l’amour voué par elle à un professeur enseignant dans son école, Matteo — prénom qui, étymologiquement, signifie « don de Dieu ».

Sauf à la fin, le temps d’un éclair, cette voix est rétrospective : elle narre l’histoire passionnelle qu’elle a vécue de son début à son terme, confondant, où le blanc fait pièce au noir, le génère. Près de quarante ans coulent ainsi dans le récit qui se déroule à Rome et, brièvement, à Paris, capitales romantiques sous le signe desquelles s’interroge l’amour dans ce livre radical, dont l’amante isolée s’assimile à « une racine piquée dans une dévotion qui est peut-être de l’amour ou peut-être simplement de la peur ».

C’est entendu : l’amour exalté n’est pas réciproque. Venant de rien, vivant en banlieue, occupant un poste subalterne quand Matteo est issu d’un milieu porteur et goûte la gloire par l’écriture, l’héroïne ne saurait toucher celui dont elle est éprise, être reconnue par lui. Loin de s’en morfondre, elle y voit une chance : celle de vivre sa passion sans les laideurs que le réel ne pourrait manquer d’y adjoindre.

En effet, elle s’oppose à la réalité changeante de l’existence, à ses parts de boue et de chair, symétriques. Oblative, elle se borne à aimer en silence, en marge des faits, spectralement. C’est au fond d’un amour maternel qu’elle brûle, au gré d’un lien d’interdépendance fantasmé pour conjurer sa solitude et l’absence de sens qui menace autour d’elle : « Je l’ai aussitôt aimé parce que j’ai compris que sans moi il ne pouvait pas s’en sortir, et que moi je n’existais pas sans lui. »

Dans ces conditions, l’amour fou rayonne sans limites. Et on y sombre parfois, du reste. S’inventant une vie parallèle à l’aune de son désir, l’amante loge de la fiction dans la réalité, qu’elle conjure de l’intérieur. Un espace est dédié chez elle à Matteo, des objets qui le rendent présent dans l’imaginaire. L’amoureuse le suit d’ailleurs à l’extérieur, ange gardien effréné. La folie rôde souvent, sans exclure des traits de lucidité.

Au fil du livre, le rationnel dialogue avec son contraire, perceptible dans des pulsions de violence soudaines et des hallucinations terrifiantes, a priori. Le fantastique s’invite ainsi, faisant trembler le récit. L’objectivité chavire sous le coup de la quête de la narratrice quand le refoulé surgit. Coupé de la réalité (« La pureté est cruelle, elle déteste la vie »), l’amoureuse verse alors dans le côté obscur — celui de la pulsion de mort.

Peu importe, en dernier ressort : grâce à l’amour, l’espoir est sauf — le désir. Or, à ce point, la narratrice devient l’emblème du « si peu » que nous sommes tous, dans l’absolu, du tissu de rêves qui nous fait vivre et couper au vide, à la solitude. Seul le désir, de fait, informe notre existence, détermine notre être :

« Plus j’avance, plus tout ça ressemble à un rêve, et j’ai peur de me réveiller et de le voir se dissoudre dans le néant, de ne plus m’en souvenir. Je veux continuer à aimer Matteo, même si je ne sais plus bien qui je suis et qui est Matteo, mais je sais que ce sentiment est fort et nécessaire, que je veux aimer jusqu’à la fin, et aussi après. »