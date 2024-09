À Paris, dans le 15e : Après l'école, direction le salon du livre 

« Un nouveau Salon du livre est un événement, donc il faut que ce soit une réussite, alors notez la date dès maintenant et venez ! », lance Matthias Vincenot, directeur artistique du Salon et Président de l’association Poésie et Chanson Sorbonne, qui coorganise l’événement avec la mairie du 15e.

Enthousiaste, l’auteur de Ce n’est qu’une histoire de minutes et de vent (Unicité, 2022) promet « un Salon qui s’adresse à tout le monde », parents et enfants. Et pour ce faire, les organisateurs ont invité des auteurs et illustrateurs écrivant à la fois pour la jeunesse ou pour adultes.

Auteurs et autrices en dédicace

Les enfants pourront ainsi rencontrer Stéphanie Alastra, Muriel Bloch, Sophie Collin, Catherine Dolto, Élodie Fondacci, Isabelle Georges, Elsa Oriol, ou encore Ségolène Valente. Pendant ce temps, les parents feront la connaissance de Fabienne Amiach, Laurent Balandras, Nelson Monfort, Sonia Dubois, Murielle Magellan ou Viktor Lazlo.

Au total, une trentaine d’auteurs et autrices présenteront leurs œuvres et échangeront avec les lecteurs. Après l’école convie lecteurs et auteurs pour une durée totale de trois heures, de 16h à 19h, le lundi 14 octobre 2024 à la mairie du 15e arrondissement de Paris.

Crédits image : Après l'école