Voix sans issue ? Amazon officialise une narration audio par l'IA

Amazon et Audible exploitent plus franchement les possibilités des technologies basées sur l'intelligence artificielle, avec l'ouverture d'un nouveau programme adressée aux narrateurs et narratrices professionnels. Sur le territoire américain uniquement, la firme leur propose de « cloner » leurs voix, pour que ces dernières soient ensuite utilisées à des fins de génération de livres audio.

Autrement dit, les professionnels de la voix intéressés participeront à l'entrainement de l'intelligence artificielle d'Audible, qui prendra alors le relais, en reproduisant timbre, intonations et rythmes de lecture sur toute une variété de textes.

En guise de compensation, lorsque la voix reproduite par l'IA sera utilisée pour lire un texte, le propriétaire de celle-ci sera rémunéré en recevant une part des revenus générés — Amazon n'a pas encore détaillé le pourcentage reversé.

Une phase de test

Dévoilée sur le blog d'ACX - pour Audiobook Creation Exchange, la place de marché d'Amazon pour la création de livres audio -, l'opération reste pour l'instant très fermée, et réservée à un petit nombre de narrateurs professionnels.

Grâce à ce programme, « les participants peuvent développer leurs capacités de production de livres audio de haute qualité, générer de nouvelles activités en acceptant plus de projets simultanément et augmenter leurs revenus », promet la multinationale. D'après la publication, les narrateurs participants, même une fois leur voix « clonée » par l'IA, conserveront un contrôle sur les textes qu'ils « liront » de manière artificielle.

Par ailleurs, les narrateurs seront amenés, en utilisant les outils à disposition fournis par ACX, à contrôler la qualité de la lecture par l'IA, voire à corriger les erreurs éventuellement commises par cette dernière. La reproduction de leur voix par l'intelligence artificielle sera totalement gratuite pour les narrateurs intéressés, souligne Amazon.

Diversifier le catalogue

ACX travaille de longue date avec des narrateurs et narratrices professionnels, qu'il met en lien avec des auteurs, des éditeurs et des producteurs désireux de créer et commercialiser des livres audio. Cette accélération de la production, avec l'aide de l'intelligence artificielle, présente l'opportunité pour la firme d'étendre un peu plus son catalogue de titres disponibles.

Face à la concurrence de Spotify et d'autres acteurs du marché, Amazon entend accomplir pour le livre audio ce qu'elle a réalisé pour l'autopublication : devenir une plateforme incontournable, en proposant le plus grand nombre de références.

Les auteurs autoédités ont déjà la possibilité de générer un livre audio à l'aide de l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur la synthèse vocale — une voix totalement générée, qui ne s'inspire pas forcément d'une voix existante, donc. En mai dernier, Amazon avançait le chiffre de 40.000 livres audio générés automatiquement via ce programme. Des titres qui, produits avec les outils d'Amazon, resteront commercialisés par la firme avant tout...

