Après un certain David Bowie, et le son des années 80-90, Sonic Youth, le musicologue Matthieu Thibault s'est intéressé, en profondeur, au groupe qui prenait la suite du groupe de New York, en tant qu'expression de la musique interne d'une génération, Radiohead.

Matthieu Thibault a proposé à son éditeur, Yves Jolivet du Mot et le Reste, un projet de livre sur la bande à Thom Yorke, dont un ouvrage somme manquait pour la France. L'objectif : traiter de chaque album, des sessions d'enregistrement, et même les projets parallèles des membres, surtout ceux de Thom Yorke et Jonny Greenwood, et même les dynamiques des tournées, qui influencent souvent l'album suivant.

L'analyse est rigoureuse, et nourrie d'une longue immersion dans la communauté de fans. Matthieu Thibault montre comment Radiohead a intégré des influences diverses telles que l'électronique, le jazz et la musique classique contemporaine dans son "rock alternatif". Ce livre se veut une exploration détaillée de leurs musiques, offrant à la fois une analyse pointue et une contextualisation.

Offrir une perspective complète sur Radiohead, capturer l'essence de leur évolution musicale et l'impact de leurs explorations sonores au-delà du rock traditionnel, sacré objectif. Plus de 400 pages pour ce faire, une réussite.

Radiohead, quintette originaire d'Oxford, s'est imposé comme l'un des groupes les plus innovants et influents de sa génération, et ce depuis sa formation en 1985. Avec Thom Yorke au chant, Jonny Greenwood à la guitare, son frère Colin Greenwood à la basse, Ed O'Brien à la guitare et Philip Selway à la batterie, il a transcendé les frontières du rock alternatif pour explorer des territoires sonores complexes et avant-gardistes. Leur album OK Computer de 1997, est souvent cité comme un chef-d'œuvre, mêlant des textes introspectifs à des arrangements sophistiqués.

Au fil des ans, Radiohead a continué à évoluer, n'hésitant pas à intégrer des éléments d'électronique, de musique expérimentale et même de jazz dans leur œuvre. Chaque album, de Kid A à A Moon Shaped Pool, se veut une réinvention.