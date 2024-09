Arnaud de La Grange premier Prix du Roman Maritime Des Frères de la Côte

Ce roman narre l'histoire d'un homme qui, après un traumatisme d'enfance, apprend à se réconcilier avec la mer. Cette transformation perturbe la vie d'une petite communauté côtière de Bretagne, habituée à confondre le silence avec l'oubli...

Avant de se consacrer à l'écriture, Arnaud de La Grange a eu une carrière riche et variée : il a été officier de marine, puis chargé de mission au Secrétariat Général de la Défense nationale, avant de devenir journaliste au service étranger du Figaro.

Il a couvert de nombreux conflits internationaux tels que ceux au Congo, au Liberia, en Irak, en Afghanistan, et en Birmanie, et a été correspondant en Chine. Actuellement, il est correspondant à Londres.

Il est également l'auteur de plusieurs essais géopolitiques et récits de voyage, dont Mondes rebelles, Les guerres bâtardes, Sillages d’Afrique, et Irak année zéro. La Promesse du large est son troisième roman, succédant à Les Vents noirs et Le Huitième Soir, qui ont également été récompensés par des prix littéraires.

Les Frères de la Côte, qui ont décerné le prix, est une confrérie internationale fondée au Chili en 1951. Elle vise à perpétuer l'esprit et les valeurs de la marine à voile, ainsi que le souvenir des républiques de flibustiers et de boucaniers qui, à la différence des pirates, étaient régies par des principes de tolérance et de solidarité.

