58 % des Québécois ont lu des livres en 2023

L’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec a produit un document découlant de la consultation de 2750 personnes âgées de 15 ans et plus.

Portrait et habitudes du lecteur québécois

En 2023, 25 % des Québécois âgés de 15 ans et plus ont lu des livres à plusieurs reprises au cours de l’année et ont utilisé Internet pour découvrir des ouvrages. Parmi les moyens privilégiés, 70 % des lecteurs effectuent des recherches par mots-clés sur des moteurs de recherche, 66 % s’appuient sur les recommandations de leur entourage, et 64 % se rendent dans des lieux physiques comme les librairies, les magasins ou les bibliothèques pour explorer de nouveaux titres.

Le profil sociodémographique des lecteurs de livres se distingue nettement de celui des autres types de consommateurs culturels. Ce groupe comprend une plus grande proportion de femmes (65 %) que d'hommes (51 %), marquant la plus grande différence de genre parmi les différents produits culturels.

Niveau d'étude et diplômes

En ce qui concerne l’âge, les personnes de 65 ans et plus sont proportionnellement plus nombreuses à faire partie de l’auditoire des livres (62 %) que celles âgées de 30 à 44 ans ou de 45 à 64 ans (55 % pour ces deux groupes). Les jeunes de moins de 30 ans représentent également une part importante (60 %), sans différence significative avec les autres groupes d'âge.

Le niveau de scolarité joue également un rôle : les personnes ayant un diplôme universitaire sont plus nombreuses à lire (66 %), comparées à celles avec un diplôme collégial (57 %), secondaire (53 %), ou sans diplôme (48 %). Enfin, les personnes vivant en dehors des régions métropolitaines (53 %) sont moins nombreuses à faire partie de l’auditoire des livres que celles résidant dans la région de Montréal (60 %) ou dans d'autres régions métropolitaines (61 %).

Internet, ce fourre-tout

Par ailleurs, 46 % des lecteurs utilisent des plateformes de services de diffusion ou de vente pour découvrir des livres numériques ou audio. Concernant les habitudes de lecture, 49 % lisent principalement en français, 25 % en anglais et 24 % dans les deux langues, tandis que 80 % des lecteurs choisissent des livres québécois en français.

Notons que 15 % des personnes de 15 ans et plus ont lu des livres tous les jours ou presque, 10 % environ une fois par semaine, 11 % quelques fois par mois et 21 % quelques fois dans l’année. Toutefois, selon les données de 2023, le quart (25 %) de la population québécoise âgée de 15 ans et plus lit des livres au moins quelques fois par année et utilise Internet pour en découvrir. L’étude concerne donc les pratiques de découverte de l’auditoire internaute.

Les contenus québécois en français, tels que les séries, films, musique et livres, ne sont pas tous aussi facilement repérables sur les plateformes de services de diffusion (PSD) non québécoises, note l’enquête.

En effet, 60 % des membres de l’auditoire en ligne qui cherchent des séries et films québécois sur ces plateformes estiment qu’il est difficile de les trouver. Ce chiffre est comparativement plus bas pour la musique, avec 32 % des utilisateurs rencontrant cette difficulté, et pour les livres, où seulement 28 % partagent cette même perception. L'enquête complète est disponible en consultation et/ou téléchargement ci-dessous.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0