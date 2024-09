Qui était le jeune Joseph Staline ?

Comment Joseph Staline s'est-il forgé un tel destin ? C'est à quoi tente de répondre l'ouvrage de Simon Sebag Montefiore. Issu d'un milieu modeste, ce jeune homme à la fois charismatique et redoutable s'adonnait à la poésie avant d'intégrer un séminaire. Cependant, c'est dans l'action révolutionnaire qu'il trouve réellement sa voie.

Combinant les traits d'un intellectuel, d'un gangster et d'un terroriste, le jeune Staline se distingue par son manque de scrupules et son désir insatiable de pouvoir, éléments qui le prédestinaient à jouer un rôle crucial dans la Russie révolutionnaire de 1917.

Grâce à une décennie de recherches approfondies, Simon Sebag Montefiore détaille comment l'amalgame du banditisme caucasien, d'une paranoïa extrême et d'une idéologie impitoyable a permis à Staline de prendre le contrôle du Kremlin et de l'URSS, le transformant en l'un des tyrans les plus impitoyables de l'histoire.

Le film dépeindra comment le petit de taille "Soso", surnom de Staline donné par sa mère, a orchestré un vol majeur à la Banque impériale de Tbilissi en 1907, le propulsant sur la voie de devenir Staline. Le récit se déroule dans le Wild Wild East tumultueux, peuplé de Cossacks, de pistolets bolcheviks, de la police secrète du tsar et de brigades proto-fascistes...

Il suit d'autres oeuvres mettant en scène "Oncle Joe", comme le film de 2018, La Mort de Staline de Armando Iannucci, qui traite de la période juste après sa mort, explorant l'absurdité et la brutalité de son régime avec une approche satirique.

Cette adaptation est portée par les georgiens d'Independent Film Project (IFP), dirigée par Archil Gelovani et Sergey Yahontov, en collaboration avec Sam Taylor de Film and Music Entertainment. Le financement du film est assuré par Access Entertainment de Len Blavatnik, également derrière l'adaptation du roman de Martin Amis, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, Grand prix au Festival de Cannes 2023 et primé aux Oscars.

On attendra à présent l'annonce du réalisateur et de la distribution. Le projet doit entrer en production entre 2025 et 2026.

Né en 1965, Simon Sebag Montefiore a étudié l'histoire à Cambridge. Il est à la fois romancier et présentateur de télévision, et membre de la Royal Society of Literature. Son ouvrage Le Jeune Staline a été traduit dans plusieurs pays et a remporté plusieurs récompenses, dont le prix Bruno Kreisky pour le livre politique, le Costa Biography Award, ainsi que le prix de la Biographie du Los Angeles Times.

Crédits photo : Photographie d'identité judiciaire de Staline à la suite de son arrestation à Bakou, en 1910. Domaine public