Les lieux d'éducation de plus en plus visés par des attaques

Le droit à l'éducation et à la culture, plus menacé que jamais. C'est la conclusion du rapport proposé par la GCPEA, publié le 9 septembre après une étude indépendante menée par l'organisation. Cette dernière a relevé 6000 attaques contre des écoles et des universités, des élèves et des éducateurs, ainsi que des cas d’utilisation militaire d’établissements en 2022-2023.

À titre de comparaison, la période étudiée précédemment, 2020-2021, n'avait compté « que » 5000 incidents, qui avaient eu des conséquences pour plus de 9000 élèves, éducateurs et membres du personnel éducatif.

En 2022-2023, ce sont 10.000 élèves, enseignants, professeurs et membres du personnel éducatif qui ont été tués, blessés, enlevés, arrêtés ou empêchés, d'une manière ou d'une autre. Soulignons par ailleurs que ces constats se limitent aux faits documentés et rapportés au GCPEA, et que le relevé n'est nullement exhaustif.

Huit attaques par jour, en moyenne

L'étude de la GCPEA s'est concentrée sur 28 pays en conflit armé, dans lesquels les attaques contre les lieux d'éducation sont les plus fréquentes et les plus violentes. En 2022 et 2023, la GCPEA estime que plus de 3250 attaques ont été menées contre des écoles, dans 27 des pays étudiés. 725 élèves et enseignants ont été blessés ou tués suite à ces actions.

Les régions et pays au cœur de conflits ouverts sont particulièrement touchés par ces attaques : l'Ukraine, notamment de l'est et du sud, a connu 700 attaques contre des écoles et établissements scolaires, par des frappes aériennes et des bombardements. Dans la bande de Gaza, 352 écoles ont été endommagées, selon l'Organisation des Nations Unies, soit 60 % des établissements scolaires du territoire.

Parmi les autres pays particulièrement touchés, la GCPEA cite le Burkina Faso, la République du Congo, le Myanmar et le Yémen.

Une typologie des menaces

La GCPEA détaille et décrit d'autres types d'attaques sur le système scolaire, dont les effets sont comparables : assassinats d'élèves ou d'enseignants, destruction des infrastructures, effet dissuasif et éloignement des lieux d'éducation.

Le Myanmar et la Palestine ont ainsi été les théâtres d'attaques dirigées spécifiquement contre des élèves, des enseignants et d’autres membres du personnel éducatif, quand, en Afghanistan, en Colombie, au Mozambique, au Nigeria ou dans le Sud-Soudan, les établissements scolaires ont été réquisitionnés pour servir de bases, casernes, ou positions de tir.

En Colombie, République démocratique du Congo (RDC), Somalie, Syrie et au Yémen, des enfants ont été recrutés par des groupes armés, sur le chemin de l'école, d'après les informations de la GCPEA. Ils sont ensuite manipulés pour participer à des opérations militaires ou d'espionnage.

La GCPEA relève aussi une hausse des violences sexuelles perpétrées par des membres de groupes armés non étatiques, mais aussi par des militaires et des membres des forces de l'ordre, au Cameroun, en Colombie, RDC, au Niger, dans le Sud-Soudan, au Soudan et au Yémen. Dans tous ces pays, ainsi qu'en Afghanistan et au Pakistan, les filles et femmes sont plus particulièrement visées par ce type d'attaques. Parfois, les établissements qui leur sont réservés sont sciemment détruits ou attaqués, afin de leur interdire l'accès à l'éducation.

Surveiller et punir

Pour limiter, voire mettre fin à ces attaques contre les lieux d'éducation, la GCPEA déroule une liste de recommandations à destination des gouvernements et des organisations internationales. Parmi celles-ci, la signature, le respect et la mise en œuvre de textes réglementaires, comme la Déclaration sur la sécurité dans les écoles ou les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation militaire pendant les conflits armés, proposées par la GCPEA.

Les États, les organisations humanitaires et de développement internationales, la société civile et d'autres organismes de contrôle sont aussi invités à collaborer pour surveiller et documenter ces actions armées, dans une logique de prévention, mais aussi de répression.

Des enquêtes doivent être menées sur toutes les actions violentes dirigées contre les lieux d'éducation, et les responsables jugés, assène la GCPEA. Quant aux États, ils doivent porter secours à toutes les victimes, sans distinction de genre, d'origine ethnique, d'origine socio-économique ou d'autres caractéristiques. Par ailleurs, des solutions doivent être rapidement proposées pour maintenir l'accès des victimes à l'éducation et aux enseignements.

La synthèse du rapport est accessible ci-dessous, le rapport complet à cette adresse.

Photographie : une école détruite après une attaque, en 2020 au Yémen (illustration, Felton Davis, CC BY 2.0)