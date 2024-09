Une épidémie bleue : plongez dans Le sang d'encre

« Des personnages fascinants de bout en bout, un style fluide et très inventif », commentait l’écrivaine de Pallas, des Autodafeurs et de Dix. Avec ses quelque 311.000 ventes, tous titres confondus, la romancière à succès encourage ses lecteurs à se plonger, yeux fermés, dans le premier roman de Nena Labussière. La barre est haute.

C’est avec enthousiasme donc, que je commence cet épais roman de presque 600 pages, à la couverture blanche et au corbeau accusateur, présage d’une noirceur certaine. Dès les premières lignes, la libraire charentaise nous invite à oublier toute connaissance du monde pour se jeter au cœur de la cité de Kaalun. Mais, pas de panique, une carte du territoire et un index des 30 personnages sont là pour nous guider : soyez libres d’y voir le signe d’un univers complexe et réfléchi, ou la crainte de perdre son lecteur en cours de route...

Le sang d’encre, la nouvelle peste noire

Difficile pour un premier ouvrage, qui plus est lorsqu’il appartient à l’imaginaire, de se démarquer parmi les 459 romans qui cherchent une place, eux aussi, sur les tables des librairies. Passons outre la simplicité de la couverture (qui contraste avec le soin habituellement appporté par le Rouergue) et attaquons-nous à l’intrigue, qui n’est pas sans rappeler l’un des épisodes les plus sombres du Moyen Âge : la peste noire.

Quelques similitudes sont ainsi observées entre le réel et le fictif. De fait, l’autrice nous embarque dans une fantaisie médiévale, où le peuple est sévèrement touché par un mal dont on ne guérit pas. À la différence de la peste dite « noire », ici, les malades deviennent bleus. Leur peau se recouvre de crevasses et de gerçures, semblables à des écailles. Au moindre mouvement, un liquide bleu d’encre s’écoule des chairs mutilées, laissant place à la douleur sur des visages défigurés, puis à la mort.

Le trône est menacé

L’épidémie, d’origine inexpliquée, frappe aléatoirement riches et pauvres. Ainsi, Evan Tyr, fils aîné du vieux Roi, n’échappe pas à ce triste sort. Mais, lorsque son état empire, c’est tout l’avenir du royaume qui est menacé. La rumeur se répand comme une traînée de poudre dans les villes voisines : le vieux Roi, son fils héritier, et la cité de Kaalun sont affaiblis. Diverses voix prennent part au récit, qui voient en cette épidémie l’occasion inespérée de prendre possession du trône.

Pour endiguer la propagation du mal et soulager les souffrances du prince, le Roi fait appel à Olga, une guérisseuse issue du peuple, dont le talent est inégalé. Méprisée et pleine de mépris, la soignante n’exige qu’une seule chose : la création d’un dispensaire destiné à soigner les gens du peuple. Ainsi investie d’une nouvelle mission, elle croisera sur son chemin divers personnages, qu’ils soient alliés attachants ou adversaires.

Nous, lecteurs, serons placés aux premières loges de cette partie d’échecs grandeur nature, où chaque personnage avancera ses pions pour assouvir sa soif de vengeance et poursuivre ses ambitions. À l’image du jeu, cette confrontation demandera stratégie, patience et prudence.

Zones d’ombre

Vous l’aurez compris, Le sang d’encre n’est pas un récit de guerre brutale. Exit la référence à Game of Thrones. Ici, la stratégie et la diplomatie occupent le devant de la scène, faisant à la fois la force et la faiblesse de ce roman, qui souffre d’un manque flagrant d’action. L’absence d’une véritable rébellion politique contre le règne de Saul Tyr se fait cruellement sentir, un rôle qui aurait pu être assumé par la famille Lettfeti.

Cette dernière, autrefois partageant le trône des Tyr en alternance selon la Loi Antique, a préféré l’alliance à la rivalité, ouvrant ainsi la voie à des ennemis plus discrets, qui n’apparaissent que tardivement dans l’intrigue.

Une lenteur qui aurait pu être compensée par le rythme effréné des changements de perspectives. Nous suivons une dizaine de personnages disséminés aux quatre coins du royaume des Terres-Mêlées, chacun engagé dans une lutte différente. Cette profusion d’informations submerge le lecteur, au risque de lui faire perdre le fil d’une intrigue pourtant bien construite.

Création de mythes et légendes

Nena Labussière a porté une attention minutieuse à chaque aspect de son roman, insufflant une vitalité singulière à son univers. Elle a créé de nouveaux mythes et légendes, un travail impressionnant qui donne vie aux fatas, êtres mi-humains mi-fées aux pouvoirs magiques, ainsi qu’aux beste-fay, créatures hybrides mi-humaines mi-animales.

Cette précision se retrouve dans le choix des mots. Les personnages utilisent un langage spécifique à cet univers médiéval fantastique, où le « papel » remplace le papier, et où les jurons se réfèrent aux phases lunaires : « Bonnelune », « doucelune », ou « Malelune ». Ce soin apporté à la langue contribue à inscrire le roman de l’autrice parmi les œuvres de fantasy marquantes de cette rentrée littéraire.

