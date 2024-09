À Rouen, Corneille, Flaubert et Maeterlinck raconte "Le génie des lieux"

Il plongera les visiteurs dans l'intimité des demeures où ces célèbres écrivains ont vécu et créé. Entre 1950 et 2010, la France a vu 82 de ces maisons s'ouvrir au public, nécessitant un travail minutieux de conservation et de mise en valeur des bâtiments et jardins, ainsi que de la narration qui les accompagne.

Il proposera en outre de découvrir les espaces personnels de Corneille, où il a vu le jour, de Flaubert, où il a composé Madame Bovary, et d’autres sites inspirants. Elle offre également un regard sur la vie quotidienne de ces auteurs à travers des maquettes, des costumes, des objets personnels et d'autres curiosités.

Un espace dédié révèle aussi le monde de Maurice Maeterlinck, écrivain belge francophone, qui a élu domicile dans le pays de Caux à partir de 1898 et à l’abbaye de Saint-Wandrille. L’exposition s’enrichit de documentaires, de dessins animés et d’extraits de performances dramatiques qui animent ce voyage à travers la littérature normande.

Les autres expositions

Par ailleurs, au Musée des Beaux-Arts de Rouen, l'exposition Reconstruire la flèche se penchera sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale de Rouen, dirigée par l'architecte Jean-Antoine Alavoine après sa destruction par la foudre en 1822. Achevée en 1884, la flèche en fonte de fer est devenue un emblème pour Rouen. L'exposition présente des œuvres et documents relatifs à ce projet monumental et à sa restauration actuelle.

À la Fabrique des Savoirs à Elbeuf-sur-Seine, Reconstruire la ville explorera la régénération de Rouen et d’Elbeuf-sur-Seine après les destructions de la Seconde Guerre mondiale, illustrée par des photographies, archives et divers objets, tout en questionnant l'intégration des bâtiments des années 1950 dans le paysage urbain moderne.

Le Musée industriel de la Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville présentera Reconstruire l'usine, qui met en avant les efforts de reconstruction post-guerre des zones industrielles, soulignant le quotidien des ouvriers et la remise en marche des usines à travers un parcours interactif pour jeunes.

Enfin, le Musée de la Céramique à Rouen, avec Reconstruire les terres brisées, examinera les dimensions matérielles et symboliques de la céramique, évoquant la fragilité et la résilience à travers des pièces cassées et restaurées, célébrant la capacité de la céramique à incarner la renaissance.

Le programme « Le Temps des Collections », initié en 2012 au musée des Beaux-Arts de Rouen, vise à remettre les collections au centre de la programmation muséale, en explorant la richesse des collections publiques, en révélant les coulisses et les mystères des réserves, et en ouvrant les musées à des perspectives nouvelles.

Crédits photo : Domaine Public