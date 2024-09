Trois jours pour penser le futur du livre francophone à Paris

Le Festival de la Francophonie, organisé par le Bureau International de l’Édition Française (BIEF), offre la possibilité de mieux comprendre les défis auxquels font face les acteurs de l’édition francophone, et permet d’explorer les nouvelles perspectives de développement.

Pour l’occasion, du 1er au 3 octobre, Les Rendez-vous du Livre Francophone se dérouleront sur 3 journées parisiennes, toutes dédiées aux dynamiques qui traversent aujourd’hui l’édition francophone. Soutenu par le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), cet évènement rassemblera des dizaines de professionnels du livre issus de diverses régions du monde francophone, à savoir d’Afrique centrale et de l’Ouest, Maghreb, Océan Indien, Caraïbes, Proche-Orient, Québec et Europe.

Des livres audio, prix littéraires et autres initiatives pour booster le secteur

Des initiatives concrètes déjà en œuvre seront ainsi présentées au gré de diverses tables rondes à la Maison de la Poésie, et permettront aux personnes présentes de réfléchir à diverses thématiques. Seront ainsi abordées les questions suivantes : Lecteurs et acheteurs du livre dans l’espace francophone, profils et pratiques ? L’édition francophone et le monde digital, quelles opportunités ? Quelle place pour les auteurs francophones sur le marché du livre en France et à l’international ?

Le 3 octobre, ces espaces d’échanges s’ouvriront au grand public, et prendront place à la Gaîté lyrique en partenariat avec l’AILF, l’Association internationale des libraires francophones, également partenaire du Festival de la francophonie. Ama Dadson, fondatrice d’Ako Books, interviendra pour débattre de l’innovation dans le monde francophone, avec l’exemple du livre audio. Plus tard, Ibrahima Aya, fondateur de la Rentrée littéraire du Mali, parlera des prix littéraires dans l’espace francophone et leur impact pour les acteurs de la chaîne du livre.

Les trois journées se clôtureront par une table ronde dédiée aux libraires, acteurs importants des manifestations littéraires francophones, et la façon dont les professionnels pourraient renforcer la collaboration entre ces derniers et les organisateurs des évènements littéraires, dans le but de dynamiser la visibilité des auteurs.

L’ensemble du programme des Rendez-vous du Livre Francophone est accessible ci-dessous :

Crédits image : Les Rendez-vous du livre francophone