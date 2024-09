Prix Gisèle Halimi 2024 : les 9 finalistes sont connus

Lors de la première édition, le prix a été décerné à Cécile Tlili pour son premier roman Un simple dîner, publié chez Calmann-Lévy. Pour sa deuxième édition, la remise du Prix Littéraire Gisèle Halimi aura lieu le lundi 18 novembre 2024. Le prix, doté de 3000 euros, récompensera une œuvre publiée entre le 1er janvier et le 1er octobre 2024.

Les membres du jury se sont réunis le 9 septembre 2024 pour délibérer sur les finalistes, dont la liste est disponible ci-dessous. La cérémonie de remise du prix se tiendra le 18 novembre 2024 à 18h30 à la Cour d’appel de Paris, en présence des jurés et d'avocats en robe.

L’œil de la perdrix, Christian Astolfi, Le Bruit du Monde

Une Femme debout, CatherineBardon, Les Escales

Bientôt les vivants, Amina Damerdji, Gallimard

Malentendues, Azza Filali, Éditions Elyzad

Echappées, Manon Jouniaux, Grasset

Adélaïde Hautval. La psychiatre qui a tenu tête aux médecins nazis, Denis Labayle, Plon

J’ai pêché, pêché dans le plaisir, Abnousse Shalmani, Grasset

Pour la peau de Shirley Page, Constance Trautsolt, Harper Collins

Les âmes féroces, Marie Vingtras, Éditions de l’Olivier

Cette année, trois nouvelles personnalités ont rejoint le jury : les comédiennes Ariane Ascaride et Estelle Meyer, ainsi que l’écrivaine Cécile Tlili.

Le jury est également composé de : Samia Maktouf (avocate aux Barreaux de Paris et de Tunisie, Présidente du Prix et de l’Association des Avocats Franco-Tunisiens) ; Ariane Ascaride (actrice, comédienne) ; Razika Adnani (écrivaine, philosophe) ; Dominique Attias (avocate, spécialiste du droit des personnes, du droit des mineurs et des violences contre les femmes, ancienne Vice-bâtonnière); Elie Chouraqui (cinéaste) ; Christian Charrière-Bournazel (avocat, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats) ; Annick Cojean (journaliste au Monde) ; Julie Couturier (Présidente du Conseil national des Barreaux) ; Nadia Hai (ancienne députée, ancienne Ministre) ; Margot Gallimard (directrice de la Collection « L’Imaginaire ») ; Jeanne Grange (directrice littéraire chez Calmann-Lévy) ; Aurélie Julia (directrice de La Revue des Deux Mondes) ; Bariza Khiari (ancienne Vice-présidente du Sénat) ; Jean-Yves Le Borgne (avocat, ancien Vice-bâtonnier) ; Nadia Marouani (conseillère dans les industries créatives) ; Estelle Meyer (comédienne, autrice et chanteuse) ; Christophe Rioux (universitaire, écrivain, journaliste à Lire - Magazine Littéraire) ; Cécile Tlili (écrivaine).

Crédits image : Olivier « toutoune25 », CC BY-SA 3.0