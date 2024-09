De Captain America à Star Wars, le dessinateur John Cassaday est mort

Né en 1971, John Cassaday s'intéresse d'abord au cinéma, puis à la télévision, avant d'envisager de faire de sa passion, le dessin, son gagne-pain. Il est pour la première fois publié en 1994, et signe sa première collaboration l'année suivante, avec le scénariste Hart D. Fisher. Remarqué par Dark Horse, il fait son entrée dans l'industrie américaine du comic en 1996.

Il est rapidement repéré par un jeune premier, qui a alors le vent en poupe chez DC Comics : Mark Waid. « John était avenant, poli et bien élevé, et lorsqu'il m'a montré son portfolio, j'ai su qu'il était extrêmement talentueux pour un nouveau venu. Le lendemain matin, je prenais un petit-déjeuner avec le scénariste Jeff Mariotte, qui m'a dit qu'il cherchait un illustrateur pour sa prochaine série, Desperadoes », a rappelé le scénariste de Kingdom Come sur Facebook.

Waid affirme toutefois qu'il n'a pas « découvert » Cassaday, mais seulement qu'il « avait des yeux fonctionnels », lesquels lui ont permis de constater le talent du dessinateur.

La série Desperadoes, avec Jeff Mariotte, fera la réputation de Cassaday, dans un univers de western fantastique et fantasmé, le tout publié par Wildstorm Comics.

Entre DC et Marvel

Le talent de John Cassaday le propulse bientôt auprès des deux mastodontes du marché, DC et Marvel. Il dessine alors les personnages de Teen Titans, Flash, X-Men, Superman et Batman, Hulk ou les Avengers, et conservera des liens avec les super-héros classiques de chacune des deux maisons pendant toute la suite de sa carrière.

Parmi ses faits d'armes, citons Astonishing X-Men, cosigné au début des années 2000 avec Joss Whedon. Après le départ du très apprécié Grant Morrison, ils relèvent ensemble le défi de lui succéder, avec brio. Ou encore Captain America : Le New Deal, avec John Ney Rieber, qui date de la même période et se confronte aux traumatismes et peurs de l'Amérique post-11 septembre...

Preuve de la confiance acquise, la Maison des Idées lui confie, aux côtés de Jason Aaron, une partie des titres signant le grand retour de Star Wars en bande dessinée en 2015, peu après le rachat de la licence par Disney. Le succès sera au rendez-vous...

Des productions d'auteurs

Préalablement ou parallèlement à ces projets grand public, Cassaday s'investissait dans des productions plus underground. À la fin des années 1990, il cosigne ainsi Planetary (disponible chez Urban Comics, trad. Alex Nikolavitch) avec Warren Ellis, un récit complexe et audacieux, proposant un point de vue méta sur l'histoire des super-héros avant l'heure...

Autre projet inattendu, Je suis Légion, série en trois tomes pour laquelle il illustre le récit du scénariste français Fabien Nury. Cette uchronie sera publiée par Les Humanoïdes Associés entre 2004 et 2007.

Les hommages de ses collègues se sont multipliés sur les réseaux sociaux, dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa disparition. Le scénariste Scott Snyder a évoqué « une perte immense pour toute la communauté des comics », quand Mark Millar a salué « l'un des plus grands dessinateurs de notre temps ».

Photographie : John Cassaday, en 2015 (Luigi Novi, CC BY 3.0)