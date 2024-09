Fin de l'enquête sur Alexandre Jollien : la plainte classée sans suite  

« Au terme d’une enquête de police et d’interrogatoires conduits sur plusieurs mois, la plainte dont j’ai fait l’objet a été classée sans suite en 2023 », explique le philosophe, qui ajoute : « Sans suite mais non sans ravages, sans blessures. Zéro soulagement à ce verdict froidement juridique mais un paquet de souffrances de toutes parts. Désirant ne pas ajouter des commentaires aux commentaires, je ne m’exprime pas dans les médias. J’espère qu’on comprendra ce choix. Toute la vie, on doit déjà se justifier, faire ses preuves, se désincarcérer des préjugés… Quête épuisante et sans fin ! »

Après avoir traversé ce qu'il juge comme un tsunami médiatique, Alexandre Jollien exprime sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu durant cette épreuve. « Aller au supermarché, prendre le métro ou simplement affronter les regards dans un ascenseur sont devenus des défis quotidiens pour moi, exacerbés par un sentiment de méfiance généralisée », développe-t-il encore. Selon lui, l'isolement s'est accentué lorsque son téléphone a cessé de sonner et que plusieurs, par peur, se sont distancés. Les éditeurs ont même évoqué l'absence de « place éditoriale », augmentant son angoisse.

Aujourd'hui, Alexandre Jollien dit se concentrer sur sa récupération physique, spirituelle et sociale, luttant contre une angoisse persistante et les séquelles laissées sur son corps.

Une affaire qui commence en 2015

L'incident se serait produit en 2015, lorsque le philosophe aurait invité le jeune homme dans son hôtel, apparaissant nu et lui demandant de se déshabiller, une invitation que le stagiaire avait refusée.

L'accusateur, qui avait 20 ans à l'époque des faits présumés, avait décrit une situation où Alexandre Jollien lui aurait demandé de masser ses mains sous prétexte de douleur. « Un jour, il m’a dit qu’il avait mal aux mains et m’a demandé de les masser. Comme un imbécile, je l’ai fait. Puis il s’est rapproché physiquement, ses mains traînaient au niveau de mon sexe et de mes fesses. Au départ j’ai laissé faire parce que je pensais qu’il ne le faisait pas exprès puis c’était de plus en plus fréquent », avait-t-il notamment confié à l'époque au Parisien.

Alexandre Jollien, atteint d'infirmité motrice cérébrale et dépendant quotidiennement d'assistance, a constamment nié ces allégations, tous en admettant s'être mis nu, mais en présence d'autres collaborateurs : « Lors d’une séance de travail où je dictais mon livre à une collaboratrice de la maison d’édition, on avait évoqué les blessures, la difficulté de se sentir handicapé, le fait que j’avais honte de mon corps. Avec son accord, je me suis déshabillé. Et j’ai eu la joie de comprendre que je n’étais pas si différent d’un autre homme », avait-il expliqué.

Et de réfuter toute conduite inappropriée : « Je n’ai jamais imposé quoi que ce soit à qui que ce soit d’ordre sexuel. » Son avocat, Philippe Guillemard, avait évoqué de son côté une « volonté de nuire » et un « timing non spontané ».

Le philosophe et écrivain suisse Alexandre Jollien, notamment connu pour son rôle dans le film Presque aux côtés de Bernard Campan, était visé par une enquête lancée en juin 2021 par le Parquet de Paris pour les allégations d'exhibition et d'agression sexuelle.

Suite à une enquête approfondie durant laquelle l'accusé a coopéré avec les autorités, répondant aux convocations et s'exprimant devant les enquêteurs, la procédure judiciaire a donc été classée sans suite en octobre 2023, faute de preuves suffisantes pour caractériser l'infraction.

L'auteur de titres tels qu'Éloge de la faiblesse et Le Philosophe nu collaborait autrefois avec Les Arènes/L’Iconoclaste avant de rejoindre Gallimard. Après avoir grandi dans une institution spécialisée pour personnes handicapées, il a obtenu des diplômes en lettres et philosophie à l'Université de Fribourg et a étudié le grec ancien au Trinity College à Dublin. En 2021, il a révélé publiquement son homosexualité et sa dépendance passée à la cyberprostitution masculine.

Outre sa série d'ouvrages influents dans le domaine de la philosophie et de la spiritualité, Alexandre Jollien est également connu pour ses collaborations avec d'autres figures comme Matthieu Ricard et Christophe André, et pour ses apparitions dans des films, entretiens, et documentaires, mettant en lumière sa philosophie de vie axée sur la sagesse et la joie, malgré les obstacles.

Crédits : Alexandre Jollien et Bernard Campan, 2021