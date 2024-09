En région PACA, l'IA observée sous toutes les coutures

Programme de la journée

9h30 : Accueil café

9h50 : Mot d’ouverture, par Jörn Cambreleng, président de l’Agence, directeur d’Atlas

10h | L’IA parle-t-elle vraiment et son intelligence est-elle générale ?

Par Jean-Gabriel Ganascia, ingénieur philosophe et professeur d’informatique, Sorbonne Université.

Depuis soixante-neuf ans qu’elle existe, l’intelligence artificielle a conquis le monde et s’impose désormais partout, ou presque. Après une esquisse de son histoire, ses récentes avancées seront évoquées, en particulier celles tenant à la génération automatique de textes et d’images avec les modèles dits « fondationnels ». Il sera alors montré que, pour autant, l’IA générale et l’IA forte ne reposent sur rien de tangible. Il n’empêche que les développements de l’IA suscitent des inquiétudes fort légitimes qui seront mentionnées en conclusion.

11h | Droit d’auteur et IA générative : vers une éthique de la transparence

Par David Pouchard, adjoint à la cheffe du bureau de la propriété intellectuelle, ministère de la Culture.

La modélisation de l’IA générative implique une phase préalable d’apprentissage automatique (machine learning) pendant laquelle les systèmes se nourrissent d’un vaste ensemble de données qui vont servir à leur entrainement et leur permettre d’inférer des règles et de générer ensuite des contenus. Compte tenu de leur qualité et de leur diversité, les œuvres de l’esprit (œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles…) sont particulièrement mobilisées dans ce cadre. Il importe donc de s’interroger sur les conditions d’application du cadre existant en matière de droit d’auteur et de droits voisins à cette phase d’apprentissage.

12h30 | Déjeuner offert (sur inscription)

14h | L’IA et les enjeux structurels de l’économie du livre

Par Thomas Paris, professeur associé chercheur CNRS, HEC.

L’arrivée de l’IA suscite beaucoup d’inquiétudes et d’interrogations dans le monde du livre, comme dans l’ensemble des industries créatives et culturelles. Au-delà des questions sur le respect des droits d’auteur et le fantasme du remplacement des auteurs par des machines, son déploiement devrait avoir des impacts non seulement sur les processus de création mais plus largement sur l’ensemble de la chaine du livre, et conforter des enjeux déjà ouverts par la transformation numérique de la filière.

15h | Les créateurs face à l’IA : enjeux et perspectives

Par Patrice Locmant, directeur général de la Société des Gens De Lettres (SGDL).

Présentation des premiers résultats d’une enquête inédite réalisée par la SGDL et l’ADAGP, qui permet de mieux comprendre l’usage que certains auteurs de livres et des arts graphiques et visuels font aujourd’hui de l’IA, ou pourraient en faire demain, ainsi que leurs attentes et appréhensions à l’égard de ces nouveaux outils de création. Patrice Locmant présentera également la solution technique développée par la SGDL pour permettre aux auteurs du livre de manifester leur droit d’opposition à l’utilisation de leurs œuvres par des IA.

15h30 | IA & création : lecture et parole

Par Jean-François Paillard, journaliste, vidéaste et écrivain.

« L’lA est là. Et l’IA est en train de tout changer dans les domaines de l’écriture. En quoi exactement ? Jusqu’à quel point ? Dois-je m’en réjouir ? Me lamenter ? Profiter de l’aubaine ? Je vais essayer d’y voir un peu plus clair. Sans prétention aucune, bien sûr. Il y aura des lectures de textes - pas que les miens - et des bouts de réflexions. Je lirai sans doute beaucoup : je suis un homme de l’écrit. […] »

Plus de renseignements et inscription à cette adresse.