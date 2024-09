Thierry Marx et Julien Hervieux inaugurent des “Dictionnaires jubilatoires

Les deux premiers titres de la collection, Le Dictionnaire jubilatoire de la cuisine engagée de Thierry Marx, chef cuisinier et auteur, et Le Dictionnaire jubilatoire des méchants de l’Histoire de Julien Hervieux, écrivain et scénariste de bande dessinée, illustré par Monsieur le Chien, seront disponibles le 30 octobre 2024.

En février 2025 suivront Le Dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé de Benjamin Muller, journaliste et chroniqueur de l’émission « La Maison des Maternelles » sur France 2, et Mathieu Sapin, auteur de bande dessinée ; ainsi que Le Dictionnaire jubilatoire de la chanson d’amour de Frédéric Zeitoun parolier et chroniqueur musical.

Selon Pauline Bonnefoi, éditrice de la collection, celle-ci « offre la possibilité aux auteurs d’apporter une proposition personnelle sur des thématiques peu attendues. Nous espérons ainsi leur permettre une grande liberté de ton, et garantir un moment de lecture jubilatoire au public ! »

Crédits image : Thierry Marx en 2022 (Département des Yvelines, CC BY-ND 2.0)