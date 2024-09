Nina Leger remporte le Prix du roman historique 2024

Fondé en 1998, le Prix du roman historique est parrainé par CIC Ouest et permet au jury de mettre en avant la qualité d’un roman historique. Cette année, le jury, présidé par Mireille Haby et composé de Giuliano Da Empoli, Clara Dupont-Monod, Adrien Goetz, Jean-Marie Laclavetine, Patricia Martin, Xavier Mauduit, Emmanuel Ruben, Danièle Sallenave et Yasmine Youssi, avait sélectionné 9 ouvrages concourants au titre de lauréat.

C’est finalement Nina Leger qui succède à Laurent Binet et son roman lauréat en 2023 : Perspective(s) (Grasset, 2023). Ainsi, l’autrice a conquis le cœur des jurés avec son ouvrage Mémoires sauvées de l’eau, narrant la ruée vers l’or, en Californie du Nord, en 1848.

En 1848, on découvre de l’or dans la Feather River, en Californie du Nord. Une ville naît, baptisée Oroville ; la ruée vers l’or commence. En 2020, Thea, géologue venue à Oroville pour travailler en aval du gigantesque barrage désormais construit sur la Feather River, doit fuir devant l’avancée des méga-feux. Alors qu’un monde vacille, la violence de son histoire resurgit. Entourée de femmes aimées — une écrivaine de science-fiction, une descendante d’un peuple autochtone, une ingénieure coréenne, Thea tente de remonter le fil des dévastations issues de la ruée vers l’or. Porté par la langue puissante et tendre de Nina Léger, le chant ancien de la rivière se mêle aux voix d’un présent bouleversé pour faire entendre l’épopée d’une civilisation qui s’est construite en détruisant, au point de préparer sa propre ruine. – Résumé de l’éditeur de Mémoires sauvées de l’eau

Le Prix 2024 sera remis à la lauréate le vendredi 11 octobre à 18h30, dans la salle Lavoisier du Conseil départemental de Loir-et-Cher.

Crédits image : F. Mantovani © Éditions Gallimard