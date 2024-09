Emplois, territoires, études... Où en est l'illettrisme, en 2024 ?

Depuis le 8 septembre dernier, et jusqu'au 15, les Journées nationales d’Action contre l’Illettrisme se déploient partout en France : cet événement annuel cherche à sensibiliser et mobiliser, pour que la lutte contre les difficultés avec l'écrit se poursuive et s'intensifie.

En avril 2024, l'Insee publiait des résultats encourageants, en confirmant un recul de l'illettrisme, qui concernait ainsi 4 % des personnes âgées de 18 à 64 ans en 2022, contre 7 % en 2012. Mais cette donnée ne doit pas en masquer d'autres, moins réjouissantes : 10 % des adultes éprouvent des difficultés dans les domaines fondamentaux de l’écrit, quand 12 % des Français connaissent des difficultés en calcul.

Par ailleurs, l'illectronisme, le fait de ne pas maitriser les compétences numériques de base ou de ne pas être capable d'utiliser Internet de façon autonome, reste important pour toute une partie de la population.

Ces difficultés avec des compétences de base ont l'inconvénient d'être souvent cumulatives, et une personne à laquelle l'écrit pose problème aura souvent du mal avec les chiffres et le numérique... Parmi les individus en forte difficulté avec les compétences de base, 26 % sont ainsi à la fois en situation d’illettrisme et d’innumérisme.

Différents profils

Parmi les facteurs qui expliquent le recul observé de l'illettrisme figurent l'allongement de la durée de scolarisation. On trouve ainsi, au sein des personnes en difficulté avec les compétences de base, 52 % d'individus âgés de plus de 45 ans.

Néanmoins, les jeunes générations ne sont pas épargnées pour autant, et 10,7 % des 18-24 ans sont en forte difficulté avec les compétences de base contre 7 % des 35-44 ans, ce qui pourrait laisser craindre une tendance à la hausse dans les années à venir.

Tous les territoires sont touchés par les difficultés avec l'écrit ou le calcul : 34 % des personnes en grande difficulté avec les compétences de base vivent dans les zones rurales, 34 % dans les villes et 32 % dans les villes moins peuplées et les banlieues.

Cependant, certains territoires, souvent défavorisés socialement, sont plus susceptibles d'abriter des personnes en situation d'illettrisme ou d'innumérisme : c'est le cas des Quartiers Politique de la Ville (QPV, 2,4 fois plus de risque d'être en difficulté) et des territoires d'outre-mer (2,5 fois plus de risque). Dans ces derniers, un quart de la population âgée de 18 à 64 ans rencontre des problématiques.

Emploi et compétences de base

Parmi les personnes en forte difficulté avec les compétences de base, 55 % sont en emploi, 13 % sont demandeurs d’emploi et 32 % sont « inactives », c'est-à-dire retraitée, étudiante, en formation professionnelle, au foyer, en incapacité de travailler pour des raisons de handicap ou de santé.

Cependant, au sein de chaque catégorie, les demandeurs d'emploi sont proportionnellement les plus touchés par les difficultés avec les compétences de base, à raison d'un sur six. On trouve aussi plus de personnes en difficulté parmi les demandeurs d'emploi de très longue durée.

Les ouvriers et les employés représentent 70 % des personnes en emploi en forte difficulté, tandis que 12 % des personnes à temps partiel rencontrent de fortes difficultés avec les compétences de base contre 8 % des personnes à temps complet. On distingue également plus de personnes en difficulté parmi les travailleurs en CDD ou intérimaires.

Parmi les personnes en forte difficulté avec les compétences de base et en emploi, 21 % sont agents

de la fonction publique, 66 % salariés du secteur privé et 13 % dans une autre situation d’emploi.

La scolarité, cruciale

Les données analysées par l'ANLCI permettent de dégager des « facteurs de risque », qui vont faciliter l'apparition de difficultés avec les compétences de base chez une personne. Sans surprise, si l'allongement de la durée de scolarisation a fait reculer l'illettrisme, l'inverse se vérifie également : des études erratiques ou cessées prématurément auront des conséquences importantes.

Parmi les personnes en forte difficulté avec les compétences de base, 41 % ont obtenu un CAP, BEP ou équivalent, 30 % n’ont pas de diplôme. Elles sont ainsi surreprésentées : 71 % des personnes en difficulté alors qu'elles ne représentent que 40 % de la population totale.

Une fois des études supérieures engagées, la proportion de personnes en forte difficulté tombe à 3 % seulement.

La situation socio-économique familiale pèse aussi largement au sein des facteurs de risque : 13 % des personnes vivant dans des familles monoparentales avec enfant de moins de 25 ans sont en forte difficulté contre 10,5 % dans la population générale.

Par ailleurs, au sein des personnes dans le premier quintile de revenu, soit dont les revenus sont parmi les plus faibles, 23 % sont en forte difficulté avec les compétences de base. De la même manière, vivre dans un ménage percevant le RSA double le risque d’être en forte difficulté.

Difficile de déterminer si les difficultés nourrissent ces situations, ou vice-versa : sans doute un peu des deux. L'illettrisme et l'innumérisme ne permettent généralement pas d'accéder à des emplois qualifiés et mieux rémunérés, quand l'évolution dans un foyer défavorisé peut conduire à des difficultés d'apprentissage et à la transmission de problématiques liées aux compétences de base.

Le document complet de l'ANLCI est accessible ci-dessous.

Photographie : capture d'écran du dossier de l'ANLCI, Minibox&Co. Tous les graphiques sont issus du document de l'ANLCI