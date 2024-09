Nextory et Renault s'associent pour des livres audio à bord

Une sélection qui se veut éclectique, avec des genres divers tels que polars et thrillers, documentaires et reportages, développement personnel, littérature jeunesse, parmi d'autres.

Shadi Bitar, PDG de Nextory, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à une marque mondiale aussi forte que le Groupe Renault pour offrir à ses clients une expérience de divertissement inégalée. Ce partenariat avec un groupe automobile aussi renommé est en phase avec notre ambition qui est de rendre les livres audio accessibles au plus grand nombre, partout et à tout moment. Ce partenariat vient renforcer la portée et la position de Nextory en tant qu'acteur indépendant en forte croissance dans l'industrie du streaming. »

Renault devient le premier constructeur automobile à intégrer Nextory dans ses modèles équipés de l'interface multimédia OpenR link, tels que la Renault 5 E-Tech électrique, la Megane e-Tech électrique, la Scenic E-Tech électrique, le Nouveau Captur, le Symbioz, l'Austral, l'Espace et le Rafale. Les utilisateurs pourront ainsi accéder, directement depuis leur tableau de bord, à un catalogue de plus d'un million de titres issus de plus de 19.000 éditeurs, de quoi faciliter l'écoute de leurs livres favoris durant les trajets quotidiens ou en voyage.

Nous sommes ravis de pouvoir améliorer l'expérience à bord de nos véhicules Renault équipés de l'interface OpenR link en ajoutant l'application Nextory à notre gamme d'applications disponibles. Cette nouvelle offre de divertissement audio enrichit l'expérience de conduite pour le conducteur et les passagers, avec une large sélection de livres audio de divers genres. Avec un choix aussi vaste, Nextory et Renault offrent des contenus pour tous, rendant les trajets en voiture Renault encore plus agréables. - Jérôme Seror, VP Customer Experience chez Renault.

La technologie sera d'abord déployée dans les dix marchés européens où Nextory est déjà présent, y compris la Suède, la Finlande, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne et la France. L'objectif est d'étendre cette technologie à d'autres marchés européens à l'avenir.

Nextory, fondée en 2015 par Shadi Bitar et Ninos Malki, est un des leaders européens du streaming de livres audio, ebooks et magazines numériques, offrant plus d'un million de titres. L'entreprise, qui s'est développée à partir de Youboox - pionnier de la French Tech acquis en 2021 - propose une interface simple et vise à rendre la lecture accessible pour enrichir la vie des utilisateurs. Accessible sur tout appareil, Nextory France offre un large catalogue de contenus écrits et audio en abonnement illimité.

