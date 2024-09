La sélection 2024 du Prix Wepler-Fondation La Poste

La sélection du prix Wepler - Fondation La Poste 2024 :

Roman de Ronce et d’Épine, Lucie Baratte, Éditions du Typhon

Constellucination, Louise Bentkowsk, Verdier

Pour Britney, Louise Chennevière, P.O.L

Paris musée du XXIe siècle. Le dix-huitième arrondissement, Thomas Clerc, Éditions de Minuit

Ann d'Angleterre, Julia Deck, Seuil

Amiante, Sébastien Dulude, La Peuplade

Mélusine reloaded, Laure Gauthier, José Corti

Mémoires sauvées de l'eau, Nina Leger, Gallimard

Mythologie du .12, Célestin de Meeûs, Éditions du sous-sol

Palais de verre, Mariette Navarro, Quidam

La Petite Bonne, Bérénice Pichat, Les Avrils

Après ça, Eliot Ruffel, Éditions de l'Olivier

Depuis plus d'un quart de siècle, le Prix Wepler-Fondation La Poste met à l'honneur une œuvre littéraire contemporaine qui sort des sentiers battus et réserve une mention spéciale pour un second ouvrage, soulignant ainsi son audace et sa singularité. Grâce à un jury renouvelé régulièrement, ce Prix se distingue par son indépendance, sa fraîcheur et une authenticité de jugement, aboutissant souvent à des lauréats surprenants.

Initié en 1998 par la librairie des Abbesses, le Prix bénéficie du soutien indéfectible de la Fondation La Poste, un mécène avant-gardiste apprécié pour ses nombreuses initiatives culturelles, ainsi que de la brasserie Wepler, rendez-vous incontournable de plusieurs écrivains d'aujourd'hui.

Le lauréat du Prix Wepler-Fondation La Poste se verra remettre 10.000 €, tandis que la mention spéciale recevra 3000 €.

Cette année, le jury est composé de Théodore Dillerin, Elisabeth Sanchez (secrétaire générale du Prix Wepler-Fondation La Poste), Marie Dupont, Quentin Lafay, Christine Vilca, Philippe Ginésy, Marie-Rose Garniéri (fondatrice du Prix Wepler-Fondation La Poste), Sylvie Réal, Sébastien Omont, Oriane Delacroix, Mélanie Giustino, et Fabien Jannelle.

Le lauréat 2023 est Elisa Shua Dusapin pour Le vieil incendie, édité chez Zoé , quand Arthur Dreyfus a reçu la mention spéciale pour La Troisième main, paru chez P.O.L.

Crédits photo : Nina Leger (Francesca Mantovani, Gallimard)