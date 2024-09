Éduquer un tyran : la confession de Sénèque

L’ami du prince, également récit d’apprentissage et roman à clefs, raconte une relation quasi impossible entre un maître et son élève et la dualité d’un être, transfiguré par le pouvoir qu’on lui attribue. Deux personnalités s’opposent. Sénèque, philosophe vertueux revenu d’exil, prend sous son aile Domitius, artiste raté et futur tyran Nero. Le livre comporte moult scènes/dialogues mémorables et se lit aussi comme un polar littéraire plein de rebondissements. Les premières pages sont éloquentes.

Comprenant qu’il est condamné à mort, Sénèque a juste le temps d’écrire ses confessions à son ami Lucilius. Et ce sont ses confessions que Marianne Jaeglé, livre, raconte, élabore et transmet via le mode romanesque.

Tout commence en avril 65 après Jésus-Christ : après huit années passées en Corse, Sénèque, de retour à Rome, est chargé de devenir le précepteur du fils d’Agrippine. Un autre élève, son neveu Marcus Annaeus Lucain, recevra aussi sa formation. Domitius, lui, va connaître un tout autre destin dès son adoption par l’empereur Claude qui décide d’en faire son successeur au détriment de son autre fils Britannicus. Domitius/Nero, transformé par le pouvoir qu’on lui attribue, l’importance qu’on lui voue, devient dans un esprit plus contemporain une forme de Dr Jekyll et Mr Hyde.

Son mariage avec Octavie et son accession au trône après la mort incongrue de l’empereur achèvent de littéralement le transformer en tyran. Sénèque, qui rêvait de faire de son élève un monarque éclairé qui aurait mis en pratique les préceptes de sa philosophie, ne pouvait imaginer qu’en donnant le meilleur de lui-même en qualité d’éducateur, ses illusions seraient perdues à jamais. Ou comment en 15 ans, cet élève si attentif et désireux d’apprendre s’est mué en redoutable dictateur.

Ces derniers temps, la vie m’a pesé, ô combien. Pourtant, maintenant que je dois passer de l’autre côté, la vérité m’oblige à re dire que j’éprouve une inquiétude et une douleur aigües à l’idée d’abandonner tout cela que j’ai aimé, tout cela qui fut mien, tout cela qui fut moi. A ma grande surprise, le vieil homme que je suis éprouve encore le désir de vivre. J’ai envie de voir le soleil rougeoyant se coucher ce soir derrière la colline noire, envie d’entendre le chant des cigales s’interrompre brusquement avec l’arrivée de l’obscurité ; envie de voir les premières étoiles scintiller dans un ciel sans nuage. Envie de percevoir la silhouette noire des grands pins se découper élégamment sur la nuit bleue.

Via ces confessions, Marianne Jaeglé produit une enquête érudite sur un face à face passionnant entre un élève et son maître, et en conséquence, sur la double tragédie que cette confrontation porte en elle, de façon sous-tendue. Elle s’interroge non seulement sur les difficultés de la transmission, mais également sur le moralisme des consciences. Comment un homme jeune promis à un bel avenir peut-il muter et se transformer en pareil barbare ? Que restent-ils des valeurs dites humaines quand la folie du pouvoir vous tarit le cerveau ? Oui, ce sont des questions toujours posées aujourd’hui. Et eu égard à la folie des hommes : plus que jamais.

J’ai beaucoup aimé ce livre savant qui raconte en quelque sorte l’élaboration d’une autocratie qui, au fil des pages, révèle son piège : rien ni personne ne la voit s’organiser et ne peut la juguler. Surtout, le livre donne une leçon d’humanité et de bravoure, en opposition à cette sournoise traîtrise, fut-elle princière, qui fait péricliter le projet de Sénèque. On se prend à avoir envie de relire toute son œuvre philosophique, on veut retrouver son goût de la vertu. Ici-bas, on envie sa force, son courage, son goût pour la vie, pour la liberté et son non-renoncement face à l’implacable mort. En clair, le lecteur veut « sauver » Sénèque.

À partir de ce moment-là, je me suis mis à songer sérieusement au suicide. Tu sais que j’ai toujours eu une santé fragile, et que la pensée de la mort m’a accompagné tout au long de ma vie. Meditare mortem, recommande Epicure : il faut penser à la mort, ceci dans le but d’en apprivoiser la venue.

Un point particulier pour l’écriture de ce texte très littéraire.

J’ai aimé la maîtrise narrative de cette odyssée émouvante qui borde et cadre tout le texte. Je fus très touchée par les extérieurs, les descriptions, et ce qui transparaît des corps, des mentalités, des mouvements d’antan, des atmosphères inconnues. J’ai noté l’écriture ciselée et fine des phrases sèches et courtes, écriture scindée qui va à l’essentiel, qui va vite, et s’impose sans lourdeur. Se croisent et s’entremêlent ici une succession de bribes, entrecoupées par des réflexions rares, profondes et les ressentis du narrateur.

On observe avec attention les mouvements des uns et des autres, héros et héroïnes qui évoquent la cruauté et la difficulté des existences, les révélations coupables, les transversalités des rencontres, et ces mots très forts de Sénèque à Lucilius.

Voici L’ami du prince, livre inoubliable : Marianne Jaeglé a réalisé une œuvre d’écriture et de littérature.