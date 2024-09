Joann Sfar se lance dans l'adaptation de Voyage au bout de la nuit

Après Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo, un autre classique de la littérature française se dirige vers les salles obscures. Un titre plus moderne, cette fois : Voyage au bout de la nuit, l'ouvrage le plus connu et le plus lu de Louis-Ferdinand Céline, paru en 1932 chez Denoël et Steele.

À la tête de cette adaptation, Joann Sfar, connu, à l'écran, pour Gainsbourg, vie héroïque (2010), Le Chat du Rabbin (2011, coréalisé avec Antoine Delesvaux) ou, plus récemment, Petit Vampire (2020). Il sera accompagné, pour relever cette lourde tâche, par le scénariste et réalisateur Thomas Bidegain, collaborateur récurrent de Jacques Audiard, mais aussi de Clément et Romain Cogitore ou Jean-Jacques Annaud.

À la production, Trésor Films, via Alain Attal, mais aussi Magical Society, une filiale de Mediawan dirigée par Sfar. Cette dernière était déjà derrière le long-métrage Petit Vampire, et de la série en 3D Monsieur Crocodile, également adaptée d'un livre de l'auteur. Toujours du côté de Magical Society/Mediawan, Aton Soumache assumera la coproduction.

Pour l'instant, le début du tournage n'a pas été annoncé, pas plus qu'une potentielle date de sortie.

Un livre inoubliable

Selon Variety, qui a dévoilé en exclusivité le projet, Joann Sfar en serait à l'origine, et il a confirmé, auprès du média américain, sa fascination pour le livre de Louis-Ferdinand Céline. « J'ai lu Voyage à l'âge de 15 ans, et il fait partie de ces chefs-d'œuvre qui m'ont façonné : je l'ai lu sans rien savoir de Louis-Ferdinand Céline, et vous pouvez imaginer à quel point cela a compliqué ma vie par la suite. Je ne peux pas oublier ce livre », confesse-t-il.

Louis-Ferdinand Céline, né en 1894 et mort en 1961, s'est fait connaitre avec ce premier roman, marqué par une langue extrêmement vivante, volubile, et par l'expérience de soldat de l'auteur, pendant la Première Guerre mondiale. Grâce à ce texte, Céline sera désigné lauréat du Prix Renaudot. Mort à crédit, paru en 1936, confirmera le talent de Céline.

À LIRE - Le manuscrit de Mort à crédit de Céline intègre les collections de la BnF

À partir de 1937, l'écrivain laisse éclater son antisémitisme, notamment dans des pamphlets et dans une attitude de collaborateur vis-à-vis de l'occupant et du régime de Vichy.

Issu d'une famille juive séfarade du côté paternel, et ashkénaze du côté maternel, Joann Sfar a été confronté à l'Holocauste par son histoire familiale, puisqu'une partie de ses ancêtres a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. D'après lui, Voyage au bout de la nuit « est une clé pour comprendre la société française, y compris ses aspects les plus sombres et les plus révoltants ».

Ces dernières années, les éditions Gallimard ont publié plusieurs manuscrits inédits, retrouvés, de Louis-Ferdinand Céline : Guerre (mai 2022), Londres (octobre 2022), puis La volonté du Roi Krogold — Suivi de La légende du roi René (avril 2023).

Photographie : Joann Sfar, en 2022 (Boungawa, CC BY-SA 4.0)