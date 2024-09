Editis et CMI "envisagent" de fusionner les équipes sur un seul site

Opérantion Concorde : voici le nom de code de ce projet. Bien que l'idée d'un déménagement hors de Paris pour CMI et Editis semblait économiquement pertinente, elle a été écartée, partage encore cette dernière.

Actuellement, il est envisagé que les locaux du 92 avenue de France, où Editis est déjà établi, accueillent également les équipes de CMI, basées à Levallois. L'approche de la fin du bail de CMI fin 2025 a motivé l'approfondissement de ce projet. Une étude de faisabilité spatiale a confirmé la capacité d’Editis à intégrer ces équipes.

Ce rapprochement n’affecterait pas la taille des équipes d’Editis, mais offrirait une occasion de réaménager les espaces de travail pour les adapter à la nouvelle organisation de l'Édition Grand Public et celle proposée pour l'Éducation. Ce serait également une opportunité pour Editis de faire évoluer ses modes de vie au travail et son rapport à l’espace professionnel, en s’appuyant sur les leçons tirées des expériences récentes.

Catherine Lucet est formelle : « Nous souhaiterions définir les modalités du réaménagement selon une démarche résolument collaborative qui vous associerait pleinement ainsi que les partenaires sociaux avec lesquels nous allons débuter, dès la semaine prochaine, le processus d’information-consultation. Vous serez accompagnés et informés tout au long de ce processus. »

Ce projet vise enfin à faciliter et à élargir les échanges au sein des différentes maisons d’édition, entre elles, avec les services transversaux, et avec les collègues de la presse, « dans le respect de l’identité et de l’indépendance de chacun ».

L'actuel siège d'Editis, situé dans le 13e arrondissement de Paris, a été inauguré début 2020, sous autorité Vivendi, avec Michèle Benbunan directrice générale d'Editis. Il regroupe toutes les maisons d'édition du groupe.

CMI France, c'est 18 marques : Art & Décoration, ELLE, ELLE à table, ELLE Décoration, Franc-Tireur, France Dimanche, Ici Paris, Le Journal d'Ines, Marianne, S, Le Magazine de Sophie Davant, Télé 7 jours, Télé 7 jours jeux, Télé 7 jeux, Usbek & Rica, Version Femina et plus récemment Louie Media et Loopsider.

Et bientôt une nouvelle chaîne de la TNT, Réels TV.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0