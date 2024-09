Journées du Matrimoine 2024 : "On n'est pas que des muses"

Ce dernier, créé en 2009 par des professionnels des secteurs artistiques et culturels, regroupe aujourd'hui 11 collectifs répartis en France, dont la majorité participe à l'organisation de ces Journées du Matrimoine.

Le Mouvement HF+ a pour mission de mettre en lumière les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes dans les arts et la culture, tout en luttant contre les discriminations observées. Depuis plus d'une décennie, il œuvre pour sensibiliser divers publics – des professionnels du secteur aux élus et responsables institutionnels – aux disparités de genre dans le domaine artistique. L'objectif est clair : encourager une réelle parité.

Chaque année, les Journées du Matrimoine permettent de revisiter le passé à travers des performances contemporaines d'artistes féminines, qui s'approprient les œuvres souvent oubliées de leurs prédécesseurs. Cet événement, accessible à tous, vise à éveiller les consciences et à contribuer à l'égalité des genres dans les arts, mais aussi au sein de la société dans son ensemble. Le Matrimoine, tout comme le Patrimoine, devrait être reconnu comme un héritage culturel commun.

Le Matrimoine : un concept à redécouvrir

Le terme « Matrimoine », qui désignait au Moyen Âge les biens hérités de la mère, a été peu à peu éclipsé par la notion de « Patrimoine ». Toutefois, depuis les années 2000, grâce notamment aux travaux de la chercheuse et dramaturge Aurore Evain, le terme a retrouvé un usage pour désigner l'héritage culturel des femmes. L'enjeu du Matrimoine est ainsi de réhabiliter et de rendre visible la contribution des créatrices, longtemps occultée par une histoire écrite au masculin.

Ces femmes, qu'elles aient été autrices, musiciennes, peintres, cinéastes ou poétesses, ont souvent été reconnues de leur vivant, avant de tomber dans l'oubli après leur décès. Leurs œuvres ont parfois été attribuées à des hommes de leur entourage, effaçant ainsi leur trace dans l'histoire culturelle. Pourtant, leur rôle dans l'histoire est indéniable. Certaines d'entre elles ont bravé les pressions sociales pour défendre la condition féminine.

Redonner voix à ces créatrices oubliées constitue, selon le Mouvement HF+, un acte militant, une manière de démontrer que les femmes, à toutes les époques, ont contribué à l'histoire des arts et des idées.

« Ainsi, les créatrices d'aujourd'hui n'ont plus l'impression d'être des « pionnières » mais des « héritières » fières de leurs « mères ». Les jeunes générations peuvent ainsi se projeter dans des carrières en ayant des modèles féminins et comprendre que les femmes artistes et intellectuelles ont toujours existé », explique le communiqué.

Fanny Raoul, figure emblématique des Journées du Matrimoine

Cette 10e édition met à l'honneur Fanny Raoul (1771-1833), une femme de lettres et de combat. Autrice, poétesse, journaliste politique, philosophe, elle a pris la plume dans une époque troublée pour les droits des femmes, marquée par l'exécution d'Olympe de Gouges et l'instauration du Code Napoléon.

En 1801, Fanny Raoul publie Opinion d’une femme sur les femmes, un texte incisif qui dénonce avec habileté les stéréotypes misogynes et affirme que l'infériorité des femmes est une construction sociale imposée par les hommes. Son discours résonne encore aujourd'hui, tant par la pertinence de ses revendications que par les similitudes entre les arguments de ses détracteurs et ceux des mouvements conservateurs contemporains.

Cette année, HF+ a décidé de lui rendre un hommage particulier. L'ensemble du programme par région est à retrouver via le site officiel des Journées du Matrimoine.

Crédits image : Journées du Matrimoine