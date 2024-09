Voici l’histoire de Mo.

Mo est un chat. Il habite dans la forêt. Cette nuit-là, alors que toute sa famille dort profondément, il ne parvient pas à trouver le sommeil. Il aperçoit soudain une étrange lumière par la fenêtre. Il se lève pour l’admirer de plus près, mais la voilà qui disparaît ! Qu’est-ce cela peut-être ? Une étoile qui sourit ? Ni une, ni deux, Mo enfile son écharpe et part à sa recherche…

Le jeune chat va rencontrer toute une galerie d’animaux — hibou, écureuil, raton laveur, souris… – et chacun va lui prêter main-forte dans sa quête. Mais gare aux ours !

L’autrice et illustratrice coréenne Yeonju Choi — alias Chocolateye — possède un talent inouï aussi bien pour l’illustration que la narration. Quel coup de foudre pour son univers et ses personnages ! Le lecteur est émerveillé par son trait gracile et adorable. Chaque page est d’une étincelante poésie. Et fait amusant, c’est son chat qu’elle met en scène.

Publié chez Atnoonbooks, j’ai tout d’abord découvert Mo Story en coréen. La fabrication est des plus soignées — couverture toilée et papier d’excellente qualité. Et c’est un grand bonheur de pouvoir découvrir la traduction française de cet ouvrage primé à la foire de Bologne, grâce aux Éditions Hélium !

En effet, L’Étoile de Mo [pour l’édition française] vient tout juste de paraître en librairie et est tout aussi magnifique que l’édition originale. Avec son petit format, c’est tout à fait le genre de livre que l’on choisirait d’emporter partout avec soi !

Une somptueuse fable sur l’entraide, le partage, l’amitié et l’aventure !

Un extrait est proposé en fin d'article.