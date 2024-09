En Russie, une souris provoque l'ire du pouvoir

Les publications spécifiquement ciblées incluent le roman Heritage de Vladimir Sorokin, Springfield de Sergey Davydov, Wilderness une collection sur les régions reculées de la Russie, Not The Least Words (Pas les moindres mots) une compilation de discours de prisonniers politiques, et Mouse (La Souris) d'Ivan Philippov. Ces livres sont proposés par Freedom Letters, BAbook, Goodreads, Ruslania et Book Amaro.

Des lectures secrètes

Pour Liesl Gerntholtz, directrice générale du PEN/Barbey Freedom to Write Center chez PEN America, « cette dernière répression de la liberté d'expression est un acte désespéré flagrant du gouvernement de Poutine, révélant l'anxiété croissante du régime qui peine à contrôler le récit alors que sa propagande résonne de moins en moins auprès du public russe ».

D'après Georgy Urushadze, fondateur de Freedom Letters en avril 2023, « le régime devient de plus en plus ridicule et faible, dépensant des sommes colossales pour soutenir des écrivains pro-gouvernementaux que personne ne lit. Pendant ce temps, Vladimir Sorokin et Dmitri Bykov écrivent toujours de grands livres, que les gens en Russie continuent de lire en secret. »

Il est par ailleurs formel : « Interdire les livres n'a jamais fonctionné sur le long terme. Les dictatures meurent dans la lueur des bûchers où brûlent les grands livres. Ce régime ne durera pas. »

Le Parquet général a envoyé à sa structure, qui publie La Souris d'Ivan Filippov et Les Derniers mots, un « avis de violation de la procédure de diffusion de l'information » et a exigé le retrait des deux livres de son site.

Selon l'autorité judiciaire, les livres contiennent « des messages mensongers relatifs à des actes de terrorisme ou d'autres informations socialement importantes et non vérifiées, diffusées sous couvert de messages fiables, qui créent une menace pour la vie et/ou la santé des citoyens, des biens, une menace de perturbation de l'ordre public et/ou de la sécurité publique, ou encore une menace d'entrave ou d'interruption du fonctionnement des infrastructures essentielles, des moyens de transport ou d'infrastructures sociales, des organisations de crédit, des installations énergétiques, industrielles ou de communication ».

Le Parquet avait déjà demandé en juillet de cette année de retirer La Souris, avant cette nouvelle injonction datée du 27 août dernier.

Gare aux zombies

Mais pourquoi tant de griefs contre ce texte ? L'oeuvre se déroule à Moscou, où l’apocalypse se produit : la majorité des habitants de la ville meurent, certains survivent, d'autres se transforment en zombies. Désormais, ces derniers voient très peu, mais ils courent vite, chassent en groupe, entendent finement et ont un odorat très développé. Les héros de l’histoire sont des survivants, pris au piège de l’apocalypse dans différents quartiers de Moscou. Ils ne se connaissent pas, mais se dirigent tous dans la même direction : vers un endroit où il est encore possible de se sauver... Il inclut parmi ses personnages des personnes réelles : non seulement Vladimir Poutine, mais aussi Vladimir Soloviev, un des visages de la désinformation et de la propagande du régime russe, plus particulièrement depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. ou encore Margarita Simonyan, Rédactrice en chef de RT...

Un sous-texte s'impose : l'affrontement délibérément absurde et ludique entre zombies et humains n'est qu'une métaphore pour dénoncer une opposition réelle dans son pays : ceux « infectés » par la propagande qui défendent ardemment le sang, la mort et la violence, face à ceux aspirant à la paix.

Pour Liesl Gerntholtz encore, cette politique de plus en plus agressive envers des livres qui dérangent, met en lumière ce que le gouvernement russe craint le plus : les prisonniers politiques, la communauté LGBTQ+, les citoyens des régions éloignées et même les romans de fiction : « Que le roman d'Ivan Philippov, Mouse, traitant d'une apocalypse zombie, soit désormais interdit parce qu'il pourrait potentiellement « créer des interférences avec le fonctionnement des installations de maintien de la vie, des transports ou des infrastructures sociales, des institutions de crédit, des installations énergétiques, industrielles ou de communications » souligne le décalage complet de l'agence de censure avec la réalité », analyse cette dernière.

Ivan Filippov est un écrivain russe résidant à Tbilissi en Géorgie depuis janvier 2024. Il est aujourd'hui étiqueté « agent étranger ». Il critique toujours régulièrement l'invasion russe de l'Ukraine sur son canal Telegram.

Les mots d'Alexeï Navalny et les autres

L'autre ouvrage épinglé par les autorités russes, publié par Freedom Letters, Pas les moindres mots, est une compilation des dernières déclarations prononcées par des prisonniers politiques lors de leurs procès. Parmi celles-ci figurent, les discours d'Alexeï Navalny, Vladimir Kara-Mourza, Ilia Iachine, Sacha Skotchilenko, Alexeï Gorinov, Ivan Safronov, Oleg Orlov, ou Nadia Tolokonnikova, entre autres.

Freedom Letters publie des textes interdits en Russie et des œuvres variées allant de la littérature contemporaine à la poésie. L'éditeur distribue à travers 40.000 points de vente mondiaux et s'appuie sur un réseau de volontaires et d'imprimeries internationales.

Dans l'Index de la liberté des écrivains 2023 du PEN America, la Russie est désormais classée parmi les plus grands geôliers d'écrivains du monde, à égalité avec la Biélorussie. Une première apparition dans les dix premiers de cet index pour le pays de Tolstoï. Onze des seize écrivains emprisonnés l'ont été pour leurs déclarations contre la guerre.

Récemment, Masha Gessen, journaliste renommée, a été condamnée à huit ans de prison. Les journalistes Alsu Kourmasheva et Mikhaïl Zygar ont également été condamnés pour avoir critiqué publiquement la guerre en Ukraine, avec des peines de plusieurs années.

Dans un échange de prisonniers sans précédent depuis la Guerre froide, orchestré par la Turquie, 26 détenus entre la Russie et l'Occident ont été libérés, y compris Alsu Kourmasheva de Radio Free Europe.

Crédits photo : Freedom Letters