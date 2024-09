Éditions La Chouette Imprévue : la création fut “un chouette imprévu

Créée en 2018, La Chouette Imprévue est une maison d’édition indépendante spécialisée dans la poésie, située à Amiens. Elle publie des œuvres créatives et dynamiques, portées par un souffle d’espoir et d’ouverture d’esprit. Elle cherche ainsi à offrir une poésie qui élève, réconcilie, et permet de mieux se comprendre soi-même et les autres.

Depuis septembre 2021, l’association est installée dans les locaux de « La Chouette Maison », idéalement situés au centre d’Amiens, où elle organise régulièrement des ateliers d’écriture et des rencontres poétiques. C’est ici que nous rencontrons Caroline et Sébastien Kwiek, ses fondateurs.

« Le monde de la poésie est souvent dans l’entre-soi, c’est un milieu avec beaucoup de chapelles. Moi je ne viens pas de ce milieu, je viens du fantastique, de la science-fiction et je trouve que justement la poésie est géniale, car c’est ascensionnel, c’est immédiat », explique Sébastien Kwiek.

« Elle nous booste et nous emmène à l’essentiel. En tant qu’art-thérapeute je me suis rendu compte que c’était le genre qui allait vraiment à l’essentiel et nous avons voulu diffuser la poésie hors des livres, la rendre populaire dans le sens noble du terme. Notre ligne éditoriale nous l’avons affirmée en confirmant cela : nos ventes se font hors lectorat classique de poésie. Nous allons chercher le grand public. »

La maison intervient beaucoup sur le terrain, poursuit-il : « Nous allons dans les écoles, les maisons de retraite, les foyers de vie, nous allons à la rencontre des personnes en situation de handicap, dans tous les milieux nous sommes toujours extraordinairement bien accueillis et il y a des moments incroyables d’humanité qu’on trouve peut-être moins dans les milieux traditionnels où la poésie est encensée, mais peut-être trop intellectualisée. »

La Chouette Imprévue compte huit personnes : « Quatre vieux et quatre jeunes », plaisante Caroline Kwiek. « Travailler avec des jeunes dans l’équipe nous tient à cœur. Ils nous donnent un regard neuf sur la poésie contemporaine. » Et désormais, elle travaille avec de nombreux partenaires : La Drac, Amiens métropole, l’AR2L. Elle a également aussi développé un réseau de prestataires (graphistes, comédiens, musiciens…) et monté un festival, Rayon Vert, qui est un incubateur de rencontres.

« La poésie fait langage commun, et chez la Chouette imprévue rendre les rencontres possibles nous tient à cœur. À Amiens avec ce projet la poésie a pris une autre allure, une nouvelle dynamique poétique est née », reprend Sébastien Kwiek.

Quant à cet ancrage dans le territoire, il s’articule autour de différents points : « Depuis le début, nous avons fait le choix de travailler en local pour l’imprimeur. Même si les coûts sont plus élevés en travaillant en local, c’est indispensable pour nous. C’est aussi très confortable d’avoir l’imprimeur à notre porte, pouvoir choisir la main de papier, avoir des échanges réguliers, pouvoir leur rendre visite et suivre la progression de fabrication. Dans le métier d’éditeur, c’est un moment que j’aime beaucoup : voir naître l’objet livre », assure Caroline Kwiek.

Leur entretien est à découvrir dans notre podcast :

Crédits photo : Caroline et Sébastien Kwiek - ActuaLitté, CC BY SA 2.0