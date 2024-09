DRH du groupe Editis, Amélie Courty-Cayzac est décédée

Depuis 2022, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (basée à Angoulême), l’Azkuna Zentroa (Bilbao, Espagne) et le Conseil des arts et des lettres du Québec, en partenariat avec la Maison de la littérature, organisent une résidence collective unique dédiée à trois auteurs et autrices de bande dessinée. Ce programme accueille des créateurs et créatrices français, espagnol et québécois, offrant ainsi un cadre d’échanges artistiques transfrontaliers.