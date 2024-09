X-Men ’97 : le créateur de la série se retourne contre Marvel

X-Men ’97 faisait vibrer la corde de la nostalgie, et le résultat est visiblement à la hauteur des attentes. Ainsi, une deuxième saison semble d'ores et déjà en bonne voie, avec une production sur les rails. Les dix premiers épisodes devaient a priori être suivis d'autres dès l'ouverture du chantier X-Men ’97, puisque le créateur Beau DeMayo avait esquissé les grandes lignes du scénario...

Une saison 3 est même dans les cartons, avec une nouvelle personnalité pour l’écriture : Matthew Chauncey, déjà connu chez Marvel Animation pour son travail sur What If...?. Il collaborera avec Jake Castorena, le réalisateur de X-Men ’97, précisait Deadline.

Malgré ce futur a priori assuré, difficile d’annoncer une date de diffusion pour la suite des aventures des mutants : 2025 ou 2026, sans trop de doute, mais la saison 2 de la série animée risque bien de connaitre quelques bouleversements...

Pas de commentaires

En mars 2024, à quelques jours de la première diffusion de X-Men ’97, le créateur Beau DeMayo et Disney cessaient leur collaboration, comme l’avait appris The Hollywood Reporter. L’adresse email rattachée au studio de DeMayo ne fonctionnait plus, son compte Instagram disparaissait, et le casting recevait un message informant de son départ.

À l’époque, aucune information n’avait filtré sur les raisons qui motivaient cette prise de distance. Mais le doute subsistait : le départ d’un créateur d’une série en pleine promotion de cette dernière n’est évidemment pas un événement anodin...

Le 15 août, DeMayo s’exprime finalement sur le réseau social X, en postant une illustration de lui-même en Cyclope, dessin réalisé par un fan et déjà publié par ses soins sur Instagram en juin dernier. « Ci-dessus, un dessin d’un fan que j’ai posté sur Instagram en juin à l’occasion de la Pride. Le 13 juin, Marvel m’a envoyé un courrier m’indiquant que je ne serai pas crédité au générique de la saison 2 de X-Men '97, à cause de cette publication. »

D’après le créateur de la série, cet événement « s’inscrit dans la lignée de faits que j’ai endurés en travaillant sur X-Men '97 et Blade ». Le groupe Marvel, resté silencieux depuis le départ de DeMayo en mars, a répliqué en pointant les conclusions d’une « enquête interne » au sujet de l’intéressé, qui « n’a plus aucun lien avec Marvel aujourd’hui », comme le rapportait THR.

Rendez-vous au tribunal

Après cette passe d'armes, les rumeurs allèrent bon train : DeMayo aurait eu des comportements inappropriés avec des collègues de travail, quand Marvel et Disney auraient vu d'un mauvais œil la liberté de ton employée par le créateur de la série, notamment sur son compte OnlyFans...

Le 4 septembre dernier, Beau DeMayo s'est à nouveau exprimé dans la presse, à l'occasion d'un dépôt de plainte contre Marvel et Disney auprès d'une cour de Los Angeles. La procédure viserait à rendre nulle une clause contractuelle « de non-dénigrement », jugée illégale par la défense de DeMayo, détaille Deadline.

À LIRE - X-Men '97 : Marvel élève la nostalgie en étendard

Ce dernier en a aussi profité pour démentir toutes les rumeurs concernant son départ : « Les ragots qui circulent en ligne à mon sujet sont mensongers et offensants, mais le plus inquiétant est qu'il s'agit d'une campagne de diffamation visant à discréditer ma crédibilité afin de dissimuler l'énorme faute préjudiciable commise par certains membres de l'équipe de X-Men '97, et certains hauts responsables de Marvel Studios », a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur son compte OnlyFans.

D'après lui, « être gay, noir et le revendiquer » au sein de Marvel et de Disney lui auraient valu des faits de discrimination et de harcèlement, que les multinationales tenteraient de dissimuler grâce à la clause contractuelle pointée par la plainte.

Pour l'instant, Marvel et Disney n'ont pas répliqué.

Photographie : extrait de X-Men ’97, sur Disney+