Franck Pavloff remporte le Prix Cabourg du roman 2024

Depuis 2008, l’association des Amis de Cabourg honore annuellement un ouvrage afin de « promouvoir, favoriser, et soutenir la Ville de Cabourg ». Pour prétendre au titre de lauréat, les ouvrages sélectionnés doivent impérativement appartenir au genre de la fiction, être écrits en langue française, et avoir été publiés au cours du semestre précédant la sélection.

Le jury, constitué d’écrivains et journalistes, s’est réuni à la Rotonde le 4 septembre 2024 sous la présidence de Gérard de Cortanze, écrivain et essayiste. Ensemble, ils ont tranché en faveur de Franck Pavloff et de son roman L’hôtel du Rayon Vert, parmi 11 écrits de la rentrée.

L’auteur succède ainsi à Colombe Schneck, autrice de Mensonges au paradis (Grasset), récompensée par le Prix Cabourg en 2023.

Franck Pavloff inscrit ainsi L’hôtel du Rayon Vert, unique vestige de la Belle Époque dans le village de Cerbère, frontalier avec l’Espagne, dans la liste des 16 lauréats. Il recevra son prix le 19 octobre à la Villa du Temps Retrouvé, décerné par Danièle Hamovici, présidente des Amis de Cabourg, et Gérard de Cortanze, président du Jury, en présence des élus de la Ville.

« À demi allongée sur la rambarde, appareil en main, elle cadre l’agencement magique des alvéoles, comme si elle voulait décrocher des rayons de miel. Elle vient de trouver le détail qui définit le mieux l’hôtel insolite, le Rayon Vert était une ruche bourdonnante ». Cerbère, dernier village français avant l’Espagne. Dans cette ville-frontière, il ne reste de la Belle Époque que l’hôtel du Rayon Vert, fiché comme un Titanic au cœur de la gare. De sa terrasse qui surplombe la mer, les clients guettent le salut furtif du soleil de feu avant que la nuit ne tombe. C’est ce décor, à la fois mythique et irréel, que Franck Pavloff, infatigable voyageur littéraire, a choisi pour son nouveau roman. On y croise une photographe globe-trotteuse, un violoniste revendiquant l’héritage du poète Antonio Machado, une jeune femme à peine libérée de prison, le fantôme de Walter Benjamin, le libraire de Collioure, le responsable du poste d’aiguillage et sa fille trapéziste, qui aide les migrants de passage à Cerbère... Que sont-ils venus y chercher, tous, sinon leur propre vérité, faite de rêves et d’espérance ? Un grand texte qui appelle à la paix et à la fraternité dans nos mondes embrasés. – Résumé de l’éditeur de L’hôtel du Rayon Vert

Crédits image : Frantogian, CC BY-SA 3.0