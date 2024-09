Un point, c'est tout : l'Iran condamne un auteur pour si peu

Un point. C'est le message qu'a choisi de poster Hossein Shanbehzadeh en réponse à une déclaration d'Ali Khamenei, guide de la Révolution, soit la personnalité la plus puissante du pays. Le 2 mai 2024, le compte de ce dernier diffuse une photographie de Khamenei, entouré des joueurs de l'équipe nationale étudiante de volley.

Shanbehzadeh répond à la publication avec un simple point. Un signe de ponctuation totalement anodin, qui interpelle néanmoins les utilisateurs du réseau social. Heure après heure, la réponse de l'écrivain et critique du régime gagne en popularité, si bien qu'elle prend bientôt le pas, en termes de diffusion et d'écho, sur le propre message du guide de la Révolution...

Malheureusement pour lui, le message de Hossein Shanbehzadeh, aussi anodin soit-il, aura de graves conséquences : le 4 juin, il est interpellé par les autorités iraniennes, tandis que son compte sur le réseau X est rapidement suspendu.

Un opposant acharné

Le point posté par Hossein Shanbehzadeh en réponse à l'intervention d'Ali Khamenei n'était pas tout à fait innocent : pour qui sait lire entre les lignes, il marquait l'opposition de l'écrivain aux préceptes du « Guide suprême », un défi à son autoritarisme. Comme le rappelle Iran International, Shanbehzadeh est une voix critique qui sait se faire entendre, en Iran.

Ses prises de position lui avaient d'ailleurs valu un emprisonnement, en 2019, après qu'il se soit exprimé contre les règles vestimentaires qui pèsent sur les Iraniennes, notamment le port obligatoire du voile, le hijab.

À LIRE - Les États-Unis accusent le Hezbollah d'avoir visé Salman Rushdie

Plus récemment, il avait pointé du doigt les conditions de détention dans les prisons du pays, notamment celle d'Evin, tristement célèbre pour les traitements indignes qui y sont infligés aux prisonniers, dont des femmes, comme l'a dénoncé la journaliste et autrice iranienne Narges Mohammadi, Prix Nobel de la Paix.

Accusé d'espionnage

Peu après son arrestation, en juin 2024, le procureur d'Ardabil, Jalal Afaghi, accusait Hossein Shanbehzadeh d'espionnage. D'après lui, le détenu « collecte des informations pour des officiers du Mossad [le renseignement extérieur de l'État d'Israël, NdR] », « insulte des figures religieuses » et « commet divers actes blasphématoires ».

La famille de Shanbehzadeh s'inquiétait alors pour son état de santé, rapportait VOA, d'autant plus qu'aucune information n'avait été fournie sur ses conditions ou son lieu de détention. Il était aussi accusé d'avoir tenté de quitter l'Iran pour échapper aux autorités, en passant justement par Ardabil. Sauf que l'accusé avait bien documenté ce voyage sur les réseaux sociaux, ne dissimulant aucunement sa localisation...

Le 31 août dernier, Amir Raisian, avocat de l'auteur et éditeur, a annoncé que son client avait écopé de douze années de prison, dont cinq pour « propagande au service d'Israël », quatre pour « blasphème », deux pour « diffusion de calomnies » et une pour « propagande contre le régime ». Selon le Code pénal iranien, ce sont cinq années de prison fermes qui attendent Hossein Shanbehzadeh, actuellement détenu au sein de la prison d'Evin.

Plusieurs prises de position ont été citées par la cour lors du procès, comme l'opposition à l'exécution des prisonniers politiques ou la satisfaction exprimée au moment de la disparition du président Ebrahim Raïssi, le 20 mai dernier.

Des prisons bien remplies

L'Iran apparait en deuxième position du Freedom to Write Index de l'ONG PEN America, qui recense les emprisonnements d'auteurs dans les différents régimes : 49 auteurs et autrices, au moins, sont détenus dans ses geôles. Détail qui est loin d'en être un, la république islamique est le pays qui enferme le plus d'autrices, avec 15 d'entre elles privées de liberté.

À LIRE - “Le prix de la liberté est lourd” : Pakhshan Azizi, condamnée à mort en Iran

La mort de Mahsa Amini lors d'un contrôle, le 16 septembre 2022, a déclenché des manifestations de grande ampleur contre la police des mœurs, qui vérifie l'apparence et la tenue vestimentaire des Iraniennes, et suscité une vague de critiques publiques du régime islamique et du guide suprême Ali Khamenei.

Le mouvement « Femme, Vie, Liberté » et ses soutiens sont depuis la cible d'une intense répression, de la part d'un régime qui craint la contestation et tremble sur ses fondations...

Photographie : Ali Khamenei, en août 2024 (Prachatai, CC BY-NC-ND 2.0)