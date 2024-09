Avengers vs X-Men Tome 1 - AVX

Avengers vs X-Men Tome 1 marque le début d'un conflit majeur entre les Avengers et les X-Men. La série débute avec la résurgence de la Phoenix Force, une entité cosmique puissante, qui semble se diriger vers la Terre.

Les Avengers, dirigés par Captain America, craignent que la Phoenix Force ne soit une menace pour la planète et s'alarment lorsque leurs prédictions se réalisent : Hope Summers, la mutante censée accueillir la Phoenix Force, devient l'objet de leurs inquiétudes.

De leur côté, les X-Men, sous la direction de Cyclops, voient l'arrivée de la Phoenix Force comme une opportunité de régénérer et de sauver l'espèce mutante, qui a été décimée dans les années précédentes. Le conflit entre ces deux équipes de super-héros émerge rapidement, chaque groupe ayant ses propres motivations et visions pour l’avenir.

La scénarisation de Jason Aaron et les dessins de John Romita Jr. créent une dynamique palpitante, bien que certains personnages semblent parfois caricaturaux dans leur polarisation. L'intensité du récit est indéniable, mais le volume pourrait bénéficier d'une exploration plus nuancée des motivations des personnages.

Ajoutons que le dessin aurait malgré tout mérité plus d'élégance, voire d'être plus soigné encore : la tronche de Tony Stark, par exemple, est assez ratée – mais heureusement n'intervient pas trop souvent.

L'histoire se distingue par son ambition et son impact visuel, posant des questions intrigantes sur le pouvoir et la responsabilité, tout en promettant de grandes révélations pour la suite. Les amateurs de super-héros et les adeptes des grandes sagas Marvel, y trouveront un incontournable qui pose les bases d'un conflit hors norme.