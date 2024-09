Black Science intégrale volume 2 : McKay, de retour

Résumé de l'épisode précédent : Grant McKay, fondateur de la Ligue Anarchiste Scientifique, a conçu le Pilier, un artefact permettant de voyager à travers les dimensions, défiant ainsi les lois scientifiques établies. Toutefois, un incident technique a compromis la première expédition, laissant Grant et son équipe piégés entre les dimensions de l'Infinivers, exposés à des mondes de plus en plus hostiles. La seule option face à cet inconnu est de continuer à avancer.

MICHRONIQUE – Black Science intégrale (volume 1)

Dans ce nouveau volume, on explore les thèmes du voyage interdimensionnel et de la moralité humaine – et, surtout, se poursuit l'aventure tumultueuse commencée dans le premier volume.

Le dernier saut du Pilier n'a pas été employé pour ramener les dimensionautes chez eux, mais pour permettre à Rebecca de revoir une dernière fois son frère, décédé alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. Par ce geste empreint d'égoïsme, la jeune femme (et sa maîtresse) a condamné Grant McKay à errer dans un dédale de réalités, perdu dans une existence sur laquelle il n'a désormais que peu de contrôle. Empêtré dans ses luttes internes et les conséquences de ses choix, il décidera de remonter la pente, in extremis.

Remender aurait tort de se priver : les arcs narratifs se croisent et se reconfigurent, au gré d’une narration fragmentée, qui accentue tant l’effet d’aliénation que l’incertitude qui plane.

Nouveaux personnages et révélations enrichissant la trame narrative, entre alliés improbables et redoutables antagonistes. Mention spéciale à la vilaine sorcière que McKay cherchera à dépouiller d’un artefact précieux… et qui troquera bien plus que son âme pour l’obtenir. Toujours se défier des petites vieilles accueillantes vivant dans une chaumière reculée en foret, c’est une règle de base pour survivre.

La quête désespérée de McKay pour un moyen de rentrer chez lui n’ira évidemment pas sans quelques gros coups durs : prévisibles (ou espérés, c’est selon), ils donnent plus de rythme encore, et pour notre plus grand plaisir. Quant aux illustrations de Matteo Scalera, personnellement, je les adore, ni plus ni moins. Mais je reconnais qu’il s’agit là d’une appréciation relativement personnelle et subjective.

Cette intégrale se distingue encore et toujours par l'audace créative, la fantaisie – voire l'humour, dont McKay est sujet, à ses dépens : une lecture à poursuivre, les yeux fermés, dès lors que l'on a suivi le volume 1. Et l'occasion de se plonger dans ces récits multidimensionnels, particulièrement barrés.

Un extrait est proposé en fin d'article.