Black Science intégrale (volume 1)

Écrit par Rick Remender et illustré par Matteo Scalera, voici un tour de force narratif en matière de SF. Ce premier volume (épisodes 1 à 6) ouvre un univers riche et complexe. Le scénario de Remender est à la fois immersif et perturbant. Il mêle une intrigue dense avec des éléments de science-fiction classique, tout en intégrant des thèmes modernes tels que la responsabilité familiale et l'ambition démesurée.

Grant McKay, brillant scientifique, a créé le "Bleeding Edge" – une machine capable de voyager entre les dimensions. Sauf que le premier voyage de McKay est un désastre. La machine les propulse dans des dimensions parallèles imprévisibles, et l'équipage se retrouve éparpillé à travers divers mondes dangereux. McKay doit faire face à la trahison, à la perte, et à la décadence morale alors qu'il lutte pour sauver ses compagnons et revenir chez lui.

La narration, parsemée de flashbacks et de révélations, garde le lecteur en haleine et confère une profondeur psychologique aux personnages. La structure non linéaire, bien que parfois déroutante, renforce le sentiment de désorientation qui caractérise le voyage interdimensionnel des protagonistes.

Matteo Scalera, avec l'aide de Dean White pour la couleur, crée un univers visuel saisissant qui complète parfaitement le récit de Remender. Les illustrations sont dynamiques et détaillées, capturant l'essence des mondes parallèles avec une créativité visuelle qui accentue la structure et le danger inhérents à chaque dimension explorée.

Les choix de couleurs vibrantes et les compositions audacieuses servent à renforcer l'atmosphère chaotique et imprévisible de l'aventure.

Les personnages, en particulier Grant McKay, sont dessinés avec une difficulté émotionnelle remarquable. McKay, scientifique aux ambitions démesurées, est à la fois fascinant et détestable. L'originalité du concept et la profondeur du récit offre une réflexion sur les choix humains et les conséquences de l'exploration scientifique. Et déroule un fantastique album.