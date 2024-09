Dans les coulisses de Tintin : au coeur de la création d'Hergé

Cette célébration de l’art de la bande dessinée rend hommage à l’un des plus grands maîtres du XXe siècle, Philippe Goddin, un auteur expert dans l’œuvre d’Hergé. Le premier tome sortira ce 16 octobre, avec une nouvelle parution chaque deux mois. Pour ouvrir la collection, on retrouvera Tintin au pays des Soviets.

Ces ouvrages sont des trésors à collectionner, destinés à tous les passionnés de Tintin ainsi qu’aux amateurs de bande dessinée.

« Les lecteurs auront l’opportunité rare de voir les étapes de développement de chaque album, des premiers jets aux dessins définitifs, offrant un aperçu sans précédent de la méthode de travail d’Hergé », assure l’éditeur. Au menu, des croquis préliminaires, des esquisses inachevées et des commentaires personnels de l’artiste.

Expert de l’œuvre d’Hergé, Philippe Godin apporte son éclairage sur l’évolution artistique et narrative de Tintin. Ses commentaires permettront aux lecteurs de mieux comprendre les choix artistiques d’Hergé et la manière dont il a intégré ses observations personnelles et les événements mondiaux dans ses histoires.

Critique littéraire reconnu et spécialiste de la vie et de l’œuvre d’Hergé, qu’il a lui-même connu, il est l’auteur de la collection Hergé, chronologie d’une œuvre et de nombreux livres aux éditions Moulinsart. Il se défi — nit lui-même comme « hergéologue ».

« Cette collection publiée dans un ordre chronologique est composée de 23 volumes. Elle présente les coulisses de chaque album Tintin et permet de restituer fidèlement l’évolution personnelle et artistique d’Hergé dont on sait qu’il est passé par différentes étapes en réalisant son œuvre », assure-t-il.

Et d’ajouter : « Nous avons essayé d’apporter des éléments neufs, il y a notamment les pages de planches BD de TINTIN, dans la rubrique “Revue de détails”, dans laquelle j’observe des éléments que je n’avais jamais remarqués avant, et je tâche de les analyser en espérant que chacun pourra y trouver son “miel” comme je l’ai trouvé moi-même. J’ai pu apporter une analyse de l’époque et également faire apparaître la documentation d’Hergé. »

Né le 22 mai 1907 à Etterbeek, Georges Remi signe dans sa jeunesse de nombreuses illustrations pour des revues scoutes sous le nom d’Hergé. C’est le 10 janvier 1929 qu’il donne naissance au reporter Tintin dans les pages du Petit Vingtième, supplément pour la jeunesse d’un quotidien belge catholique.

Son héros devient très vite le personnage le plus emblématique de la bande dessinée francophone. Curieux de tout ce qui fait son siècle, Hergé en a collecté les images et les signes mythiques et historiques. Par son art du dessin et sa science de la narration, il a donné à la bande dessinée européenne ses lettres de noblesse.

Chaque tome sera proposé pour 19,95 €.