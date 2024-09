Comment surmonter son chagrin dans les moments difficiles ?

Les auteurs de l'emblématique saga Naruto et de sa suite Boruto, Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto, seront présents au Bon Marché Rive Gauche le samedi 24 et dimanche 25 au matin, puis à la Fnac des Ternes le samedi 24 août en fin de journée séance de dédicaces exceptionnelle. Avec plus de 30 millions d’exemplaires vendus en français, Naruto est resté n°1 en France pendant 10 ans.