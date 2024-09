Sur les traces Georges Mandel, admirateur de Montesquieu

Georges Mandel, de son vrai nom Louis Rothschild, fut un journaliste, homme politique et résistant français, mort le 16 juin 1940. Le Médoc est encore inspiré par le souvenir de ce personnage, grande figure de la politique girondine, inventeur de la télévision dès les années 30 et qui subit un destin funeste sous la Seconde Guerre mondiale en raison de son courage et de sa lucidité.

Longtemps, on a prétendu que l’assassinat de Georges Mandel était la réplique donnée par la milice à celui de Philippe Henriot. Jusqu’à ce qu’on découvre que l’affaire était encore plus embrouillée que les historiens ne l’avaient cru, la grande voix de la collaboration et l’évadé du Massilia, tous deux députés de la Gironde, avaient… le même meurtrier.

L’incroyable complexité des derniers jours de l’occupation, les innombrables complots qui se sont succédé, les retournements de veste de dernière heure font de cette époque un moment fascinant de l’histoire de France. Que n’aurait certes pas renié Montesquieu, fin connaisseur de l’âme humaine qui ne se faisait aucune illusion sur les hommes de pouvoir et leurs compromissions.

Après les Journées du Patrimoine qui permettront de se procurer comme chaque année à Mongenan graines introuvables et boutures et d'admirer, dans le cadre de la thématique nationale « Réseaux », une exposition consacrée à l'Encyclopédie, commencera le 29 septembre et jusqu'au 22 décembre une série dédiée aux grandes affaires de la Ve République sur lesquelles Florence Mothe a réalisé enquêtes, reportages ou livres.

Spoliation par les nazis

Ministre sous la Troisième République, Georges Mandel fut également un grand collectionneur d’ouvrages précieux. Durant ces heures sombres, de nombreux livres et objets d’art ont été volés par les forces d’occupation allemande, souvent pour être transportés en Allemagne ou pour enrichir des collections privées. Les œuvres que détenait Mandel n’ont pas dérogé à ces rapines.

La restitution des biens culturels volés pendant la guerre, y compris les livres appartenant à des personnalités comme Georges Mandel, est un processus qui a impliqué plusieurs étapes légales et diplomatiques.

Les Archives nationales de France possèdent des dossiers sur la spoliation des biens culturels, y compris les livres de Mandel. Sa collection comprenait des livres de grande valeur, notamment des éditions rares et des manuscrits précieux. Les titres exacts ne sont pas tous détaillés, mais incluaient des œuvres classiques de littérature et d’histoire.

Les efforts de restitution des livres de Georges Mandel furent à ce titres rendus complexes par le fait que les archives spécifiques sur les titres exacts volés étaient incomplètes. Cependant, des démarches ont été entreprises pour retrouver et remettre ces ouvrages en collaboration avec des institutions culturelles et des experts.

Le 15 juillet 2022, conformément à la loi sur la restitution des œuvres spoliées, les documents du résistant furent rendus à ses descendants, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel de Matignon.

Et au cinéma...

Anecdote : Nicolas Sarkozy avait écrit un roman, Georges Mandel, le moine de la politique, paru chez Grasset en 1994. Cette fiction fut adaptée en un téléfilm en 1997, Le Dernier été, réalisé par Claude Goretta, avec Jacques Villeret dans le rôle de Georges Mandel.

